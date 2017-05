Sport Schwandorf

Das Endspiel um Platz drei verloren, auf den fünften Rang gerutscht - und trotzdem jubelt der FC Schmidgaden. Weil der 1. FC Rötz verzichtet, steigt die Richthammer-Truppe direkt in die Bezirksliga auf.

Der 1. FC Rötz entschied das direkte Duell beim FC Schmidgaden durch ein Tor in der Schlussminute mit 1:0 und hinterließ zunächst betretene Mienen bei den Gastgebern. Diese hellten sich erst wieder nach der frohen Kunde von Spielleiter Josef Wocheslander über das Aufstiegsrecht auf.Vor dem letzten Spieltag in der Kreisliga West waren Meisterschaft und Abstieg schon entschieden. Dennoch herrschte vielerorts Spannung, denn es ging noch um den Teilnehmer an der Abstiegsrelegation sowie um die Frage nach dem Direktaufsteiger in die Bezirksliga. Dabei kommt es zu einem absoluten Novum: Weil weder die zwei Erstplatzierten SG Ettmannsdorf/Schwandorf (54 Punkte) und SG Schönthal/Premeischl (54) aufsteigen dürfen (Spielgemeinschaften sind nur im Kreisgebiet aufstiegsberechtigt), der 1. FC Rötz (49) und die DJK Gleiritsch (47) verzichten, erhält mit dem FC Schmidgaden (45) der Tabellenfünfte das Recht zum Aufrücken in die Bezirksliga. In die Relegation rutscht der SV Neubäu (43) als Sechstplatzierter. Dort trifft der SVN auf die SpVgg Vohenstrauß. Entscheidungsspiele gegen den Abstieg warten auf den ASV Burglengenfeld II, weil dessen Konkurrenten voll punkteten.FC Schmidgaden 0:1 (0:0) 1. FC RötzTor: 0:1 (90.) Jakub Puchmertl - SR: Felix Scharf (SV Diendorf) - Zuschauer: 250Ein Wechselbad der Gefühle für den FC Schmidgaden. In der von beiden Seiten hochklassig geführten Partie hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit die weitaus besseren Möglichkeiten zu verzeichnen. Der Gast versteckte sich nicht, die Chancen blieben aber ebenso ungenutzt. Nach der Halbzeit war der 1. FC Rötz zunächst das agilere Team. Erst nach und nach konnte sich die Heimelf von diesem Druck befreien. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Torraumszenen. Schmidgaden traf den Pfosten. Wie aus heiterem Himmel gelang dem Gast in der 90. Minute der Siegtreffer. Jakub Puchmertl zog einfach. Danach war Schluss und die Freude beim FC Schmidgaden hielt sich in Grenzen, obwohl Rötz seinen Verzicht erklärt hatte. Erst nach der Mitteilung vom Kreisvorsitzenden Josef Wocheslander kannte der Jubel keine Grenzen mehr.DJK Dürnsricht 1:2 (0:0) Weidenthal/GuteneckTore: 0:1 (66.) Michael Hösl, 1:1 (76.) Sebastian Flierl, 1:2 (86.) Claus Grossmann - SR: Jürgen Schmirler (TSV Dieterskirchen) - Zu.: 100Zum Saisonausklang lieferte die DJK Dürnsricht eine ansehnliche Leistung ab. Zunächst spielte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld ab, Torchancen waren Mangelware. Die Gäste vertrauten ihrer sicheren Abwehr. Wesentlich mehr geboten bekamen die Zuschauer nach dem Wiederanpfiff. Weidenthal agierte offensiver, drängte auf einen Treffer. In der 66. Minute erzielte Michael Hösl die Führung für den Gast. Dürnsricht kam anschließend zu einigen guten Möglichkeiten, so dass der 1:1-Ausgleich durch Sebastian Flierl die logische Folge war. Weil den Sportfreunden ein Punkt nicht reichte, erhöhten sie das Tempo. Vier Minuten vor dem Ende wurden die Angriffsbemühungen mit dem 1:2 durch Claus Grossmann belohnt und die Klasse gehalten.TSV Nittenau 2:1 (1:0) Schönseer LandTore: 1:0 (39.) Vladimir Semke, 1:1 (60./Elfmeter) Franz Dietl, 2:1 (65./Elfmeter) Abdul Iyodo - SR: Maik Kreye (SC Weinberg) - Zu.: 80Es dauerte lange, bis der Sieg unter Dach und Fach war, obwohl die Heimelf die weitaus besseren Torchancen besaß. Schon zu Beginn der Partie vergaben die Gastgeber mehrere Möglichkeiten zu einer deutlichen Pausenführung. Das einzige Tor erzielte Vladimir Semke in der 39. Minute. Auch in der zweiten Hälfte blieb es bei der Dominanz der Nittenauer, die weiterhin im Abschluss scheiterten. Als die SpVgg Schönseer Land nach einer Stunde einen Elfmeter zugesprochen bekam, glich Franz Dietl zum 1:1 aus. Damit war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt,. Nittenau steigerte sich wieder und kam durch einen von Abdul Iyodo verwandelten Strafstoß zum 2:1.FC Stamsried 0:3 (0:1) TSV StullnTore: 0:1 (8.) Thomas Dorrer, 0:2 (62.) Tobias Obermeier, 0:3 (69.) Manuel Zühlke - SR: Stefan Mehrl (TV Wackersdorf) - Zu.: 200 - Gelb-Rot: (78.) Wilhelm Frank (Stulln)Die Stullner waren in dieser Partie von Beginn an das aktivere Team. Der heimische Absteiger zeigte sich zwar bemüht, doch waren die Angriffe zu durchsichtig angesetzt. Schon nach acht Minuten brachte Thomas Dorrer die Winkler-Elf in Führung, die anschließend das Spiel bestimmte. In der zweiten Halbzeit baute der FC Stamsried immer mehr ab, was die Stullner nutzten. Tobias Obermeier erzielte das 0:2, einige Minuten später sorgte Manuel Zühlke mit einem sehenswerten Treffer zum 0:3 für die Entscheidung. Weitere Chancen blieben ungenutzt.Neukirchen-Balbini 5:2 (2:1) SG Ettm./Schwand.Tore: 0:1 (14.) Christian Donhauser, 1:1 (15.) Sebastian Kropf, 2:1 (27.) Christian Biebl, 3:1 (59.) Markus Weber, 4:1 (63.) Christian Gebhard, 4:2 (71.) Akin Akdogan, 5:2 (85.) Christian Biebl - SR: Helgo Böhlkau (SV Leonberg) - Zuschauer: 80Ein deutlicher Sieg gegen den Meister gelang der SpVgg Neukirchen-Balbini. Die SG Ettmannsdorf/Schwandorf konnte nur in den ersten Minuten überzeugen. Daraus resultierte auch der Führungstreffer durch Christian Donhauser nach 14 Minuten. Im Gegenzug glich Sebastian Kropf aus. Der Tabellenführer verlor seine Linie, hatte nach vorne nicht mehr viel zu bieten und geriet noch vor der Pause durch Christian Biebl mit 1:2 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte sich die Überlegenheit der SpVgg fort. Markus Weber und Christian Gebhard bauten den Vorsprung gegen einen enttäuschenden Gast auf 4:1 aus. Als Akin Akdogan auf 2:4 verkürzte, hoffte der Gast auf ein Unentschieden. Christian Biebl fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung.SV Neubäu 0:2 (0:1) FC OVI-TeunzTore: 0:1 (18.) Gerhard Herzog, 0:2 (83.) Christian Uschold - SR: Sebastian Mauer - Zuschauer: 100Durch eine starke Mannschaftsleistung und den Toren zum richtigen Zeitpunkt schaffte der FC OVI-Teunz den zum Klassenerhalt nötigen Auswärtserfolg. Der favorisierte SV Neubäu wollte seine Aufstiegschance nutzen, konnte sich aber gegen eine sehr konzentriert auftretende Gästeelf nicht durchsetzen. Nach 18 Minuten brachte Gerhard Herzog den Gast in Führung, der sich anschließend zurückzog und auf Konter lauerte. Mit ihren Angriffen lief sich die Heimelf immer wieder an der dichtgestaffelten FC-Abwehr fest. Nach dem Seitenwechsel verstärkte Neubäu seine Offensivbemühungen. In der 83. Minute fiel die Entscheidung per Konter durch Christian Uschold.DJK Gleiritsch 4:1 (2:0) ASV Burglengenfeld IITore: 1:0 (8.) Rene Pawlak, 2:0 (26.) Rene Pawlak, 2:1 (62.) Mario Götzfried, 3:1 (76.) Florian Bauriedl, 4:1 (79) Florian Bauriedl - SR: Jürgen Kraus (SC Michelsneukirchen) - Zu.: 80 - Gelb-Rot: (85.) Tobias Singer (Burglengenfeld)Eine starke Anfangsphase reichte dem ASV Burglengenfeld II in Gleiritsch nicht, um mit einem Sieg die Relegation abzuwenden. Von Beginn an zeigte der Gast eine gute Leistung. Gleiritsch hielt dagegen und kam durch Rene Pawlak zur frühen Führung. Die guten Torchancen der Gäste vereitelte der starke Torwart Schwandner. Glück hatte die DJK bei einem Lattenkracher der Gäste. Mitte der ersten Hälfte baute Rene Pawlak den Vorsprung auf 2:0 aus. Nach der Pause drängte Burglengenfeld auf den Ausgleich. So scheiterte Dominik Stenz am Keeper, und auch weitere Chancen brachte nichts ein. In der 62. Minute verkürzte Mario Götzfried auf 1:2 und leitete die Drangphase des ASV ein. Gleiritsch befreite sich. Florian Bauriedl erzielte in der 76. Minute das 3:1. Als der gleiche Akteur drei Minuten später auf 4:1 erhöhte, war das Spiel für den ASV gelaufen.