10.02.2017

Vom Fußballverband gibt es nachträglich keine weitere Rote Karte: "Für uns ist dieser Fall abgeschlossen", sagt Sportgerichtsvorsitzender Hermann Lankes. Zivilrechtlich war das noch nicht der Fall. Mitte der Woche stand am Amberger Landgericht ein Berufungsverfahren auf der Tagesordnung, dessen Inhalt auch heute noch viele Gemüter erregt.

Voll in den Rücken

Im Dezember 2015 war ein Spieler von Eintracht Schwandorf bei den Schwandorfer Hallenmeisterschaften einem Dachelhofener Spieler während einer Rudelbildung mit dem Fuß übel in den Rücken gesprungen und hatte ihm einen Faustschlag verpasst. Das beweisen auch Videobilder, die am Mittwoch in Amberg noch einmal gezeigt wurden (wir berichteten am Freitag auf Seite 3).Nach einiger Zeit und mahnenden Worten des Richters zog der Eintracht-Spieler seinen Antrag eher unwillig zurück, nachdem der Richter angedeutet hatte, dass es nicht bei einer Geldstrafe - im ersten Verfahren war die auf 5600 Euro festgesetzt worden - bleiben müsse.Der Dachelhofener Spieler lag nach der Attacke drei Monate im Krankenhaus. Noch länger wurde der Eintracht-Kicker fußballerisch aus dem Verkehr gezogen. Bis Mai 2016 sei die Sperre gelaufen, bestätigte Lankes am Freitag. Der Vorsitzende des Sportgerichts im Fußballkreis Schwandorf/Cham hatte im Januar 2016 mit seinen Kollegen das Urteil gefällt: Die Schiedsrichter-Meldung vom Spiel sei die Grundlage gewesen. "Wir haben aber auch selbst Stellungnahmen eingeholt." Der Spieler und die beiden beteiligten Vereine äußerten sich schriftlich. Auch ein Anwalt des Bayerischen Fußballverbandes wurde hinzugezogen. Zum Schluss sei es dann "eine eindeutige Sache" gewesen, die mit der langen Strafe sanktioniert wurde.Die Berufungsverhandlung von dieser Woche vor einem Zivilgericht führe aber nicht dazu, dass der Fußballverband noch einmal tätig werde. Auch das Videomaterial von der Szene, das dem Gericht zur Verfügung steht, ändere daran nichts. Da gebe es eine klare Trennung zwischen der sportrechtlichen und zivilrechtlichen Seite. "Der Spieler darf auch wieder spielen." Das macht der Eintracht-Akteur auch schon wieder.