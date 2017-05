Sport Schwandorf

10.05.2017

Hätte sich Mittelblockerin Johanna Munding beim Viertelfinalspiel gegen den Landesmeister aus Sachsen-Anhalt nicht verletzt, wäre für die Volleyballerinnen des Schwandorfer Gymnasiums sogar das Halbfinale drin gewesen. So wurde es am Ende beim Bundesfinale Rang acht.

Traum geplatzt

Besuch vom OB

Für alle sportlich aktiven Schüler ist ein Wunschtraum, einmal im Zuge des Wettkampfs "Jugend trainiert für Olympia" beim Bundesfinale in Berlin dabei zu sein. Nur die jeweiligen Landesmeister der 16 Bundesländer in den einzelnen Sportarten qualifizieren sich für diese Endrunde in der Bundeshauptstadt, um dort den Deutschen Meister zu ermitteln. Mit dabei waren in diesem Jahr auch die Volleyballerinnen des Schwandorfer Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums der Altersklasse II (Jahrgang 2000 und jünger), nachdem sie das Landesfinale gewonnen hatten.Die Gruppenauslosung meinte es gut mit dem Team der beiden Betreuer Thea und Gerd Spies. Allein sechs Landesleistungszentren waren unter den 16 Teilnehmer-Mannschaften. In der Vorrunde hatten es die Schwandorferinnen aber nur mit einem davon zu tun. Gegen das überragende Team aus der Sportschule Münster, identisch mit der Landesauswahl von Nordrhein-Westfalen, das am Ende auch Deutscher Meister wurde, war man natürlich chancenlos. Doch die beiden anderen Gegner in der Vierer-Gruppe, der Saarland-Meister und der Niedersachsen-Meister, wurden jeweils mit 2:0-Sätzen geschlagen.Im anschließenden Überkreuz-Spiel um den Einzug in die Runde der letzten Acht krönten die Mädels um Spielführerin Rebecca Rester ihre Bilanz, rangen den Meister aus Bremen im Tiebreak nieder und zogen damit ins Viertelfinale ein. Und auch hier wäre den Schwandorfer Volleyballerinnen das Losglück hold gewesen. Ein Sieg gegen das keineswegs übermächtige Team aus Halle, dem Landessieger von Sachsen-Anhalt, wäre drin gewesen. Doch bereits nach wenigen Ballwechseln verletzte sich Johanna Munding, eine der Leistungsträgerinnen im Schwandorfer Team, schwer am Knie. Der Traum vom Halbfinale war geplatzt. Ersatzgeschwächt schlug sich die Mannschaft dann sowohl gegen Halle als auch in den beiden anschließenden Platzierungsspielen gegen die Sportgymnasien aus Potsdam und Wiesbaden noch achtbar, war aber chancenlos.Trotz dieses Verletzungspechs waren die Betreuer Thea und Gerd Spies am Ende mit dem achten Platz mehr als zufrieden. Gegen eine Vielzahl von Landesauswahl-Spielerinnen und sogar Jugend-Nationalspielerinnen in den verschiedenen Teams mit gewaltigen Vorteilen in Sachen Körpergröße schlugen sich die Mädels des "kleinen" Schwandorfer Gymnasiums hervorragend.Nicht nur das professionell organisierte Turnier mit hochkarätigen Volleyballerinnen, auch die Hauptstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten waren für die Volleyballerinnen ein einmaliges Erlebnis. Als zusätzliches Highlight kam der spontane Besuch von Oberbürgermeister Andreas Feller hinzu.