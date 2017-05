Sport Schwandorf

Die sechste und siebte Etappe des Landkreislaufes haben einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Während der vierte Abschnitt lediglich 4,4 Kilometer lang ist, müssen die Läufer auf der fünften Etappe insgesamt 8,7 Kilometer bewältigen. Die beiden Abschnitte im Überblick:

Bruck - Kölbldorf:Die Sportler überqueren den Fußballplatz in Bruck und verlassen diesen an der Nordseite durch das kleine Tor. Sie biegen anschließend links in die Hauptstraße ein und nach 50 Metern l rechts in die Straße "Am Pfarrberg". Nach 100 Metern führt die Strecke geradeaus in die Schillerstraße und in die Lessingstraße. Nach einer Linkskurve geht es rechts in einen kleinen Fußweg und weiter über die kleine Brücke geradeaus in die Friedenstraße. Bei Kilometer 0,6 folgen die Sportler dem Straßenverlauf und laufen bei Kilometer 0,8 nach der Linkskurve rechts auf den Radweg Richtung Schwarzenfeld/Bodenwöhr ein. Nach der Unterführung geht es links und am Ende des Radweges rechts in Richtung Kölbldorf/Schöngras. Nach zwei Kilometern erreichen die Läufer Schöngras. Dort führt die Strecke nach links in die Austraße und am Weiher geradeaus weiter leicht bergauf. Bei Kilometer 2,6 geht es links weiter auf der Austraße. Nach 600 Metern biegen die Sportler schließlich rechts nach Kölbldorf ab. Nach 4,4 Kilometern erreichen sie Kölbldorf und laufen dort nach links zur Wechselstelle.Kölbldorf - Steinberg am See:Nach der Wechselstation laufen die Teilnehmer vor dem Dorfweiher links und bleiben bis Kilometer 2,0 auf dieser Straße. Dann verlassen sie die Straße nach rechts in einen Waldweg und folgen Radwegmarkierung bis nach Steinberg am See. Bei Kilometer 7,9 erreichen sie die Hauptstraße und laufen rechts weiter. Nach 8,7 Kilometern sind die Sportler beim Feuerwehrhaus und laufen dort links zur Wechselstelle am Trainingsplatz der DJK Steinberg am See.