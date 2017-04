Vermischtes Schwandorf

28.04.2017

24

0 28.04.201724

16 neue Babysitter

Informationen Zweckverband Oberpfälzer Seenland, Bahnhofstr. 16 - 18, in Schwandorf, Tel. 09431/759-340, E-Mail: info@oberpfaelzer-seenland.de; www.oberpfaelzer-seenland.de



Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Schwandorf, Helga Forster, Landratsamt Schwandorf, Wackersdorfer Str. 80 in Schwandorf, Tel. 09431/471-357, Helga.Forster@Landkreis-Schwandorf.de

Der seit Jahren erfolgreich arbeitende Babysitterdienst, der über den Zweckverband Oberpfälzer Seenland in Kooperation mit dem Landkreis Schwandorf organisiert wird, veranstaltete im April einen neuen Babysitterkurs. An einem Samstag konnten 16 Teilnehmerinnen so Grundsätzliches erfahren wie Entwicklungspsychologie des Kindes, Wickeln, Füttern und Pflegemaßnahmen, Kinderkrankheiten, Vorbeugung von Unfällen, richtig reagieren in Notfällen, Spiele und Beschäftigung mit Kindern, rechtliche Fragen eines Babysitters und Organisation des Babysitterdienstes.Was kann ein Dreijähriger bereits alles, welche Entwicklungsphasen gibt es bei Klein-, Kindergarten- oder Schulkindern? Mit welchen Spielen in der Wohnung oder auch im Garten können die Kinder gut beschäftigt werden? Was tun in einem Notfall? Wie sind Babysitter versichert, was müssen sie beim Erstkontakt mit Eltern und Kindern berücksichtigen? Mit Fragen und Situationen wie diesen setzten sich die 16 Teilnehmerinnen zusammen mit der Referentin Susanne Zölch, die den Babysitterdienst Prüfening St. Bonifaz in Regensburg organisiert, im Babysitter-Kurs auseinander. In den acht Stunden wurden die potenziellen Babysitterinnen mit theoretischer Einführung, praktischen Übungen und Rollenspielen darauf eingestimmt, was sie beim Babysitten erwartet.Als Babysitter kann tätig werden, wer mindestens 15 Jahre alt ist und neun Jahre zur Schule gegangen ist. Aber nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene und Senioren sind beim Babysitterdienst herzlich willkommen. So bunt gemischt zeigte sich auch der Teilnehmerkreis des Kurses: die Schülerin, die sich ein wenig Taschengeld aufbessern möchte, die Studentin, die Erfahrungen vor Ort sammeln möchte bevor sie als Au-pair im Ausland arbeitet oder die Omi, die ihre Freizeit gerne sinnvoll gestalten möchte. Eines ist bei allen gleich, die Freude, sich mit Kindern zu beschäftigen.Nach dem erfolgreichen Abschluss der Qualifizierung erhielten die Teilnehmer ein Babysitter-Zertifikat. Alle Babysitter sind auf der Internetseite des Zweckverbandes Oberpfälzer Seenland eingetragen. Interessierte Eltern kommen über diese Plattform in Kontakt mit den Babysittern. Dort sind potenzielle Einsatzorte wie auch Mobilität und alle weiteren Voraussetzungen aufgelistet. Ebenso sind Handzettel für Eltern und Babysitter und wichtige Informationen über Versicherungsschutz etc. auf dieser Seite zu finden."Wir wollen mit dem Babysitterdienst eine Ergänzung und keine Konkurrenz zu den bestehenden Kinderbetreuungsangeboten anbieten. Babysitter kommen für ein paar Stunden ins Haus der Eltern, damit diese mal Zeit haben, wichtige Dinge zu erledigen oder abends mal gemeinsam weggehen können", so Helga Forster vom Landratsamt Schwandorf. Den Babysitterdienst gibt es im Landkreis Schwandorf seit 2004. Da die Nachfrage sehr groß ist, wurde mittlerweile der 13. Babysitterkurs angeboten, informierte Verena Danner, Projektleiterin beim Zweckverband Oberpfälzer Seenland.