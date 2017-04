Vermischtes Schwandorf

27.04.2017

27.04.2017

Ein "Kneippianer" kennt kein schlechtes Wetter. Deshalb lassen sich die Mitglieder auch nicht von der momentanen Kälte abhalten und werden am Freitag um 16 Uhr im Erlebnisbad die Kneipp-Saison eröffnen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Feller und Bäderleiter Rüdiger Frey.

Der Kneipp-Verein zählt derzeit 192 Mitglieder. Bei der Hauptversammlung im Konrad-Max-Kunz-Saal der Oberpfalzhalle bekräftigte Vorsitzende Theresia Lorenz die Grundsätze des Gründers Johann Sebastian Kneipp: Bewegung, Ernährung, Wasser, Heilpflanzen und Lebensordnung. Sie erinnerte an zahlreiche Maßnahmen der Umsetzung: Kneippen im Erlebnisbad, Wildkräuterwanderung, Ausflug nach Bad Wörishofen, Morgenwellness mit Yoga und Frühstück an der Kneippanlage, Relaxen im Solebecken, Kochkurse, Ernährungs-Seminare sowie Herbst- und Winterwanderungen.Seit 30 Jahren hält Anni Birlmeier dem Verein die Treue. 25 Jahre sind Cilli Weber, Johann Weber und Margit Krämer dabei. Urkunde und Nadel für zehn Jahre erhielten Gisela Petzet und Elfriede Maurer. Bei den Neuwahlen wurde Vorsitzende Theresia Lorenz im Amt bestätigt. Dem Vorstand gehören ferner die stellvertretenden Vorsitzenden Roswitha Fietz und Marianne Konhäuser an, außerdem Schatzmeisterin Karin Beer, Schriftführerin Dagmar Kick, Wanderwartin Beate Kroneder-Nößner sowie die Beisitzer Rüdiger Frey, Claudia Graf, Petra Schwarz und Karin Konhäuser an. Als Kassenprüfer stellten sich Gisela Kürzel und Clothilde Glaser zur Verfügung. Die psychologische Beraterin Martina Schadeck hielt einen Vortrag zur "heilenden Kraft und Magie der Pflanzen und Bäume".