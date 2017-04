Vermischtes Schwandorf

28.04.2017

Königsproklamation und die Preisverleihung für die Wintersaison sind Höhepunkt im Vereinsjahr des Schützenvereins Jurabund Bubach. Neuer Schützenkönig wurde Martin Mailli mit einem 20-Teiler. Den Titel der Schützenliesl holte sich Stefanie Wolfram.

(kga) Schützenmeister Hans-Jürgen Weigl konnte zur Königsproklamation die amtierenden Würdenträger, den Ehrenschützenmeister Franz Geiger und Ortssprecher Josef Damm begrüßen. Mit Spannung warteten die Schützen auf das Ergebnis, das von Schießleiterin Christa Weigl bekannt gegeben wurde. An 20 Schießtagen, von denen 13 in die Wertung kamen, schossen die Teilnehmer um Königskette und Pokale. In der Schützenklasse wurde erstmals Martin Mailli mit einem 20- Teiler Schützenkönig. Als "Ritter" stehen ihm zwei Damen zur Seite: Ursula Retzer (47-Teiler) und Ida Sperl (60-Teiler). Schützenliesl wurde Stefanie Wolfram mit einem 23-Teiler.Die Meisterwertung in der Schützenklasse Luftgewehr gewann Christa Weigl mit einem Durchschnitt von 183,9 Ringen vor Stefanie Wolfram und Hans-Jürgen Weigl. Die Meisterwertung in der Disziplin "aufgelegt" gewann Hildegard Feuerer mit einem Durchschnitt von 190,1 Ringen vor Ursula Retzer (186,4) und Richard Damm (182,8). Sieger der Luftpistolenschützen wurde Stefan Mailli mit einem Durchschnitt von 89,5 Ringen vor Nicolas Graf (86,31) und Richard Damm (78,54). Das beste Plattl der Saison schoss Lydia Mailli auf die Glücksscheibe: In der Schützenklasse gewann sie mit einem 2-Teiler. Die Saisonscheibe ging an Hildegard Feuerer mit einem 17,6-Teiler. In der Disziplin Luftpistole Glück siegte Manfred Schmid mit einem 61,8-Teiler. Den Pistolenwanderpokal holte heuer Johann Biller mit einem 29,5-Teiler. Den Vereinspokal der Luftgewehrschützen sicherte sich Hildegard Feuerer (21-Teiler), sowie den Ortssprecher-Pokal mit einem 32,2-Teiler als auch den Graf-Pokal mit einem 10,7-Teiler.Den vom Ehepaar Sperl gestifteten Pokal konnte Stefanie Wolfram mit einem 27,2-Teiler gewinnen. Ursula Retzer gewann den Koller-Wanderpokal mit einem 29,1-Teiler. Die Teilerwertung gibt den Abstand des Schusses vom Mittelpunkt der Zielscheibe an.