23.05.2017

Seit Monaten wurden in der Stadt immer wieder Autos aufgebrochen und Wertsachen entwendet. Das könnte nun besser werden: Ermittler der Schwandorfer Polizei haben einen 44-Jährigen aus dem Landkreis Cham festgenommen. Er steht im Verdacht, für eine ganze Serie von Autoaufbrüchen verantwortlich zu sein.

Die Handschellen klickten bereits am Freitag, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ende Februar 2017 begann im Stadtgebiet die Serie von Pkw-Aufbrüchen und Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. In den meisten dieser Fälle wurde durch gewaltsames Hebeln mit einem Schraubenzieher eine Seitenscheibe zum Bersten gebracht, in wenigen Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen. Erbeutet wurden im Fahrzeug sichtbare liegende Wertsachen, meist Geldbörsen.Auf die Spur des bereits erheblich vorbestraften Mannes kam die Polizei, als der Mann Anfang Mai einer Streife auffiel, die auf dem Weg zu einem Aufbruch war. Der mutmaßliche Täter machte sich gerade mit seinem Fahrrad auffällig eilig davon. Zunächst konnte die Polizei den 44-Jährigen zwar nicht mit der Straftat in Verbindung bringen. Weitere Ermittlungen jedoch ergaben, dass der Mann erst Anfang Februar nach Verbüßung einer Haftstrafe nach Schwandorf gekommen war. Zudem versuchte der 44-Jährige zweimal, mit erbeuteten EC-Karten Geld abzuheben. In einem Fall gelang ihm dies. Allerdings: Der Automat war mit einer Videoüberwachung ausgestattet, es gab Bilder vom Verdächtigen.Da auch Kleidung, Statur und Täterverhalten auf den 44-Jährigen hindeuteten, wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und am 19. Mai vollzogen. In einem Kellerabteil fanden die Beamten ein Modellflugzeug, das bei einem Pkw-Aufbruch im April gestohlen worden war. Der 44-Jährige wurde am Samstag, 20. Mai, dem Ermittlungsrichter in Amberg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.Der Grund für die Straftaten dürfte in der Drogensucht des Verdächtigen liegen. Vorläufigen Schätzungen zufolge liegt der Diebstahlsschaden bei rund 2700 Euro, der Sachschaden aufgrund der brachialen Vorgehensweise bei etwa 12 500 Euro.Für wie viele Pkw-Aufbrüche und Diebstähle der 44-Jährige genau in Frage kommt, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben.