12.02.2017

(rhi) Die Pfarrei Kreuzberg feiert heuer das 50-jährige Bestehen und hat zum Jubiläum ein umfangreiches Programm aufgelegt. Den Auftakt machte die Faschingsfeier am Freitag im Pfarrheim.

Gebetstage geplant

Anton Kraus, Mitglied im Pfarrgemeinderat, moderierte den Abend, den die Pfarrei-Angehörigen mit Sketchen, Singspiel, Quiz, Maskenprämierung und einem Bobbycar-Rennen gestalteten. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Groß gegen Klein". Die Mitglieder des Pfarrgemeinderats traten gegen die Ministranten an. Höhepunkt war der Auftritt der Steinberger Faschingsgesellschaft "Seelania" mit Jugendgarde, Funkenmariechen sowie den Tänzerinnen Steffi und Marina. Der Elferrat verteilte einen Faschingsorden an Pater Aneesh sowie die Pfarreihelferinnen Birgit Deinhart, Barbara Aved und Laura Weise.Der Sprecher des Pfarrgemeinderats, Stefan Flierl, will im Jubiläumsjahr die Wallfahrt auf dem Kreuzberg beleben und plant vom 25. bis 28 Mai ein "Bergfest" mit Gottesdiensten und Zeltbetrieb. Das Motto: "Beten und Feiern ohne Musik".Neu sind auch die Gebetstage "Prayer" für die Jugend der Pfarrei vom 24. bis 26. März. Dazu finden Workshops in den Räumen des Gymnasiums und spirituelle Veranstaltungen in der Kreuzbergkirche statt. Den Abschlussgottesdienst wird Weihbischof Reinhard Pappenberger zelebrieren. Pfarrer und Prior Francis Lawrance organisiert zum Jubiläum der Pfarrei eine Flugreise als Wallfahrt nach Fatima.