23.05.2017

Die Religionsgeschichte produziert hin und wieder Absonderlichkeiten. Etwa beim Simultaneum, das in der Mittleren Oberpfalz weit verbreitet war. Dr. Adolf Rank wusste ein besonders schönes Beispiel. Dabei ging es um einen Taufstein in einer Kirche, die von beiden Konfessionen gleichberechtigt in Anspruch wurde. Davon berichtete er bei einem Vortrag im evangelischen Gemeindezentrum.

Um Missbrauch mit dem geweihten Wasser auszuschließen, montierten die Katholiken in der Sulzbacher Stadtpfarrkirche einen eisernen Bügel über den Deckel des Taufsteines und sicherten diesen mit einem Vorhängeschloss ab. Die Reaktion: Die Evangelischen brachten ein zweites Vorhängeschloss an und damit war auch den Katholiken der Zugang zur Taufschale verwehrt.Diese Absonderlichkeit erwähnte Rank in seinem Vortrag über die Reformation im Dekanatsbezirk Sulzbach-Rosenberg, den er im Saal des evangelischen Gemeindezentrums an der Bahnhofstraße hielt. Er wies darauf hin, dass der heutige Dekanatsbezirk, zu dem auch Schwandorf gehört, zur Zeit der Reformation Teil des Fürstentums Pfalz-Neuburg war. Im gesamten Fürstentum wurde 1542/43 einheitlich die Reformation eingeführt. "Das liegt also im Luther-Gedenkjahr 2017 genau 475 Jahre zurück", rechnete Rank aus. Erste Superintendenturen in Pfalz-Neuburg wurden 1554 in Neuburg an der Donau, Lauingen und Monheim eingerichtet. Ein Jahr später kam Burglengenfeld mit den Gebieten des ehemaligen Nordgaues einschließlich Sulzbach hinzu. Luthers Ansichten setzten sich im späteren Landkreis Schwandorf flächendeckend durch.Doch die Zeiten blieben unruhig. Am Ende, nach einem weiteren Herrscherwechsel, hatten die Evangelischen in Schwandorf - nach 75 Jahren mit der neuen Lehre Luthers - das Nachsehen. Es etablierte sich, fürstlicherseits gefördert, rund um den Beginn des 30-jährigen Kriegs der Katholizismus wieder.In Schwandorf, wo seit Entlassung des letzten evangelischen Pfarrers 250 Jahre zuvor kein evangelischer Gottesdienst mehr stattgefunden hatte, war dann erstmals im Jahre 1863 wieder ein evangelischer Reiseprediger zu Gast - für einen eigenen Pfarrer reichte es noch nicht.Ort der Gottesdienstfeier war das Haus des Apothekers am Marktplatz (heute Eisdiele de Pellegrin). Im Jahre 1872 errichtete man für den Schwandorfer Reiseprediger ein eigenes Bethaus. Im Erdgeschoss befand sich die Wohnung des Geistlichen, im oberen Stockwerk der Betsaal. Das Haus wurde 1945 beim Bombenangriff völlig zerstört. 1949/50 erbaute man an dieser Stelle die neue Erlöserkirche.