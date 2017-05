Vermischtes Schwandorf

Die Bürger werden ungeduldig. Das Warten auf das schon lange versprochene schnelle Internet zerrt an den Nerven, besonders wenn sie gerade online sind. Der Breitbandausbau kommt, aber mit Verzögerung.

Die Amplus-Projekte im Landkreis Zu den von Amplus betreuten Breitbandprojekten im Landkreis ist der Sachstand nach Angaben der Teisnacher Firma wie folgt:



Engagement im Rahmen des aktuellen Förderprogramms der Bayerischen Staatsregierung:



Guteneck: erstes abgeschlossene Breitbandprojekt im Zuge des Förderprogramms im Landkreis.



Bodenwöhr: Bauunternehmen aufgrund diverser Umstände in Verzug (zum Beispiel nicht vorhandene oder nicht zur Verfügung gestellte Leerrohrinfrastruktur eines Mitbewerbers). Fertigstellung: Frühsommer 2017.



Niedermurach : abgeschlossen



Burglengenfeld: Verzögerung aufgrund nicht eingehaltenem Baustarts des beauftragten Bauunternehmens. Im vierten Quartal 2016 Auftrag entzogen. Baustart im Mai 2017 durch Firma Nibler GmbH. Geplante Fertigstellung: Ende August / Anfang September.



Trausnitz: abgeschlossen. Ende des zweiten Quartal 2017 wird im Zuge einer Mitverlegung der Ortsteil Söllitz fertig gestellt (vertragliche Vereinbarung mit Kommune).



Gleiritsch: witterungsbedingte Bauverzögerung. Geplante Fertigstellung: Juli 2017.



Nabburg: Bauverzögerung durch ausführendes Bauunternehmen; laufende Bau- und Mängelüberprüfung durch unabhängiges Ingenieurbüro. Zeitliche Verzögerung der Naabquerung (Spülbohrung) in Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung. Teilinbetriebnahme von Stadtverwaltung abgelehnt; Fertigstellung ausstehend.



Oberviechtach: insgesamt rund 800 Adressen. Ablehnung zweier Glasfaserkabel bis zum Kabelverteiler durch Telekom. Amplus prüft derzeit Glasfaser bis ins Haus. Tiefbau und restlicher Ausbau abgeschlossen; Teilinbetriebnahme geplant.



Neunburg vorm Wald: abgeschlossen.



Pfreimd: abgeschlossen.



Thanstein: abgeschlossen.



Engagement als Teil privatwirtschaftlicher Investitionen:



Nach Ankündigung eines eigenwirtschaftlichen Breitbandausbaus stehen dem Anbieter 36 Monate zur Verfügung, in denen die Erschließung mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde abgeschlossen sein sollte. Nach Ablauf dieser Frist steht es der Kommune frei, das entsprechende Gebiet mit Fördermitteln zu erschließen. Generell gilt: Die vertraglichen Verpflichtungen aus geförderten Projekten genießen Vorrang gegenüber der freiwilligen Verpflichtung im Rahmen privatwirtschaftlicher Tätigkeit.



Schwandorf: geplanter Projektabschluss: Ende August/Anfang September 2017



Steinberg am See: 2013 Fertigstellung Glasfaser bis zum Kabelverzweiger, anschließend Verzögerung durch Telekom. 2015: Amplus AG erhält Versorgungsrecht, Rückbau Telekom.



Trausnitz: FTTB-Erschließung (Glasfaser bis in Haus) der Neubaugebiete "In der Lohe" und "Söllitz". Beginn und Fertigstellung Juni 2017.



Pfreimd: FTTB-Erschließung des Neubaugebiets "Mahdwiesen II". Fertigstellung: Juni 2017.

Breitbandpaten und auch der Wirtschaftsförderer des Landkreises Rudolf Reger werden durchaus von Bürgern oder Bürgermeistern auf den zu zögerlichen Ausbau angesprochen. Das Scheitern des Amplus-Vorgängers M-Vox haben viele noch im Kopf und manche befürchten Schlimmstes. Doch der Nabburger Breitbandpate Roland Gerlach beruhigt. Amplus habe ambitionierte Zeitpläne vorgelegt. "Es kommt immer wieder zu Verzögerungen, auch bei anderen Unternehmen. Es ist wahnsinnig viel los und die Baufirmen sind übervoll mit Aufträgen." Sie könnten nicht immer Wort halten. Westlich der Naab, rechnet Gerlach, werde es noch eineinhalb bis zwei Monate dauern bis alles erschlossen ist. Er verspricht: "Im Herbst geht alles."Gerlach zeigt Verständnis für Amplus. Das niederbayerische Unternehmen gehe in Vorleistung - "Von uns hat es noch nichts bekommen" - und sei in vielen Kommunen aktiv. Dann gebe es auch noch Unwägbarkeiten. Gerlach nennt ein Beispiel, das die Telekom im Zeitplan zurückwarf. Erdarbeiten brachten archäologische Funde ans Licht, also rückten erst Denkmalschützer an, bevor Glasfaserkabel verlegt wurden.Obwohl nicht dafür zuständig laufen bei Gerlach auch Beschwerden wegen zu geringer Leistung ein. Das hätten die Firmen meist nicht zu verantworten. "Die Nutzer haben oft nur einen 30er Vertrag abgeschlossen." Wenn Glasfaser verlegt ist, ist richtig schnelles Internet möglich. In Niedermurach wird heute mit der offiziellen Inbetriebnahme der Projektabschluss gefeiert. Amplus entwickelt laut Anfrage von Oberpfalz-Mezur Zeit 13 geförderte und privatwirtschaftliche Projekte im Landkreis und hat bereits mehr als 200 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Umgesetzt werden von Amplus im Landkreis seit dem Start des Förderprogramms unter anderem 9,5 Millionen Euro im kommunalen Auftrag.Für die Schwandorfer Stadtteile Klardorf und Büchelkühn hat das Teisnacher Unternehmen nun ebenfalls einen überarbeiteten Zeitplan vorgelegt. Dort stöhnen die Bewohner besonders unter der Langsamkeit des Internets. In dieser Woche beginnt die Firma Zeitlhöfler aus Kollnburg (Landkreis Regen) mit Tiefbauarbeiten für die Datenautobahn in Klardorf und Büchelkühn. In etwa acht Wochen ist dann der Baubeginn für Bubach geplant. Im April stellte Amplus die notwendigen Mulitfunktionsgebäude auf.Nach den Worten von Breitbandpatin Maria Schuierer von der Stadt Schwandorf hat Amplus den Ausbau zunächst für das dritte Quartal 2016 zugesagt. "Aufgrund von zeitlichen und personellen Engpässen bei der Firma durch eine Vielzahl von Breitbandprojekten im Rahmen des Bayerischen Förderverfahrens wurde die Inbetriebnahme des Netzes dann auf Ende April 2017 verschoben. Der Termin konnte leider nicht gehalten werden, so dass die Inbetriebnahme nun im Sommer 2017 erfolgt", so Schuierer.