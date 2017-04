Vermischtes Schwandorf

Vor vier Jahren haben die Auszubildenden des Schreinerhandwerks an der Berufsschule Oscar von Miller schon einmal Särge zur Beerdigung totgeborener Kinder gefertigt. Die Anregung kam damals von der Beratungsstelle "Donum Vitae" in Amberg . Jetzt haben die Lehrlinge des Berufsgrundschuljahres die Aktion erweitert.

Denn auch die Abteilung "Gynäkologie und Geburtshilfe" am St. Barbara-Krankenhaus hat Bedarf angemeldet. Sie bietet den Angehörigen der "Sternenkinder" die Möglichkeit, in Schwandorf in würdigem Rahmen Abschied zu nehmen. Die Initiative dazu begleitete Krankenhausseelsorger Diakon Edwin Berner.Die Stadt ließ im Waldfriedhof ein eigenes Grabmal errichten, das am 5. Mai eingeweiht wird. Acht Tage später werden dort erstmals totgeborene Kinder beigesetzt. In Holzsärgen, die 18 BGJ-Schüler in der vergangenen Tagen hergestellt haben.Die Fachlehrkräfte Michael Lautenschlager und Xaver Wendl übergaben am Dienstag gemeinsam mit den Jugendlichen jeweils zehn Särge an die Vertreter von "Donum Vitae" und des Krankenhauses St. Barbara. Diplom-Sozialpädagogin Marianne Kleber-Meierhöfer, Oberärztin Barbara Knortz und Krankenhaus-Seelsorger Edwin Berner bedankten sich für die großzügige Spende. Das bayerische Bestattungsgesetz schreibt seit 2006 vor, "dass alle Embryonen und Föten zur Ruhe gebettet werden müssen". Seitdem organisiert die Beratungsstelle "Donum Vitae" in regelmäßigen Abständen Trauerfeiern und ermöglichte den Eltern einen würdigen Abschied und die Beisetzung in einem kleinen Sarg. Für Schwandorfer Eltern bestand diese Möglichkeit seit einigen Jahren nicht mehr. Das wird sich nun ändern. Das Beisetzungs-Ritual bietet nun auch das St. Barbara-Krankenhaus der Barmherzigen Brüder an, die einzige Klinik mit einer Geburtshilfestation in Landkreis. Erstmals am 13. Mai auf dem Waldfriedhof.