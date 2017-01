Angriff in Asylbewerberheim

21.01.2017

Sie griffen gemeinsam an: Drei junge Syrer traten die Tür zum Zimmer eines Landsmanns ein, dann fielen sie über den 29-Jährigen her. Das Opfer wurde mit einem Pflasterstein und einem Metall-Stock geschlagen, außerdem hagelte es heftige Fausthiebe. Der Mann erlitt schwere Prellungen.

Er kam ins Krankenhaus, nachdem die Flucht vom Tatort, einer Asylbewerberunterkunft in Schwandorf, gelungen war. Kaum aus der Klinik entlassen, wurde der 29-Jährige erneut attackiert. Diesmal auf einer Treppe des Flüchtlingsheims. Auch dabei setzte es massive Schläge, deren Folgen erneut im Krankenhaus behandelt werden mussten.Warum die Syrer ihre Angriffe starteten, wurde auch bei einem Prozess vor dem Schwandorfer Jugendschöffengericht nicht deutlich. Die Richter erfuhren aber, dass es nach den Übergriffen zu "Friedensverhandlungen" kam, bei denen angeblich 2000 Euro eine Rolle spielten. Sie sollten bezahlt werden für den Fall, dass das Opfer sich an nichts erinnern könne.Nach ganztägigem Prozess schickten die Richter einen 19-Jährigen für drei Wochen in den Dauerarrest, Sein beiden Mittäter, 22 und 21 Jahre alt, erhielten Bewährungsstrafen von acht und elf Monaten. Einer von ihnen hatte zu Prozessbeginn erklärt, er stamme eigentlich nicht aus Syrien und sei aus Saudi-Arabien.