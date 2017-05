Vermischtes Schwandorf

Der Arbeiterwohlfahrt hat sich auch als Träger sozialer Einrichtungen etabliert. Gemeinsam mit der Eltern-Kind-Initiative sei der AWO-Kreisverband für zwei Kinderkrippen zuständig und betreibe den Hort an der Lindenschule, sagte Geschäftsführerin Daniela Friedrich bei der Mitgliederversammlung des AWO-Ortsverbandes im Gasthaus Filchner.

Dazu biete die AWO eine Schuldnerberatung an und gehöre zu den Trägern der "Schwandorfer Tafel". Ortsvorsitzende Emmy Graf kündigte für dieses Jahr folgende Veranstaltungen an: 18. Mai Muttertagsfeier, 3. Juni Teilnahme am Volksfestumzug, 7. Juni Seniorennachmittag am Volksfest, 22. Juni Kaffeekränzchen mit Vortrag, 20. Juli Kaffeekränzchen, 8. August Minigolf in Irlaching, 21. September Kaffeekränzchen, 19. Oktober Weinfest, 16. November Kaffeekränzchen, 9. Dezember Weihnachtsfeier. Außerdem findet jeden Dienstag (außer in den Ferien) Seniorengymnastik in der Turnhalle statt.Gertraud Forster und Rosa Filchner wurden für 30, Erna Söllner für 25 Jahre sowie Helga Meindl-Ahmed und Anna Wittmann für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt.