01.05.2017

Bei der "Ersten Hilfe" geht es um lebensrettende Maßnahmen, bei der "Letzten Hilfe" um Sterbebegleitung. Ein Grundwissen darüber, was Menschen in der letzten Lebensphase brauchen, vermittelt Hospiz- und Trauerbegleiterin Lieselotte Käss. Sie bietet heuer sieben "Letzte-Hilfe-Kurse" an.

1200 Stundne im Einsatz

Das Vorstandsmitglied des "Hospizvereins Stadt und Landkreis Schwandorf e.V." sprach bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Hospiz-Büro über das "kleine Einmaleins des Sterbens". Sterben sei Teil des Lebens, für den der Mensch vorsorgen sollte. Körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte seien zu lindern. In einem vierstündigen Kurs erfahren die Teilnehmer, wie sich ein "würdevoller Abschied vom Leben" gestalten lasse. Jeder sollte sich mit seiner Endlichkeit befassen und rechtzeitig "den Koffer für die letzte Reise" packen, sagte Lieselotte Käss. "Die Menschen beschäftigen sich wieder mehr mit Tod und Abschiednehmen", beobachtet Vorsitzender Dr. Wolfgang Laaths. Er vertritt den Verein im Palliativnetzwerk des Landkreises mit aktuell 35 Partnern. Der Hospizgedanke lasse sich gut in dieses Netzwerk integrieren, so Laaths. Der 145 Mitglieder starke Verein lege auch Wert auf Geselligkeit und plane deshalb ein Sommerfest und eine Weinprobe.Die hauptamtlichen Kräfte Michaela Koller und Claudia Burger koordinieren die Einsätze der 38 aktiven Hospizhelfer bei den aktuell 19 Begleitungen in Krankenhäusern, Heimen oder beim Sterbenden zu Hause. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter legten bei ihren Einsätzen im vergangenen Jahr 10 000 Kilometer zurück, waren 1200 Stunden im Einsatz und "schlossen" 62 Begleitungen "ab". In monatlichen Treffen und Fortbildungen werden die Begleiter auf ihre Aufgabe vorbereitet."Wir sind ein kleines Unternehmen geworden", erklärt Michaela Koller. Sie hält Vorträge in Schulen und Altenheimen und klärt über das neue Pflegestärkungsgesetz auf. Oberbürgermeister Andreas Feller und Dekan Hans Amann dankten den Hospizbegleitern für diesen wichtigen Dienst am Nächsten.Momentan läuft ein neuer Ausbildungskurs "Hospizbegleitung" mit zwölf Teilnehmern, die am 24. Juni das Zertifikat erhalten. Lieselotte Käss bietet "Letzte-Hilfe-Kurse" am 30. Mai, 20. Juni, 4. September, 25. September, 9. Oktober, 7. November und am 27. November jeweils von 16 bis 20 Uhr mit den Kooperationspartnern "Volkshochschule, Katholische Erwachsenenbildung und Evangelisches Bildungswerk" an.