27.01.2017

Wackersdorf. (rhi) Vertreter von zehn Vereinen fanden sich am Donnerstag im Gasthaus Haller in Oder ein, um ihrem Mitglied Hans Kulzer zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Für die Gemeinde überbrachte Bürgermeister Thomas Falter die Glückwünsche.

Hans Kulzer gehörte von 1968 bis 1984 dem Gemeinderat Wackersdorf an, erhielt 1982 das Bundesverdienstkreuz und 2014 die Bürgermedaille der Gemeinde. Der Jubilar machte bei der Braunkohlenindustrie (BBI) eine Schlosserlehre und war später Betriebsratsvorsitzender. Bürgermeister Thomas Falter erinnerte "an die schwierige Zeit am Ende der BBI, als Sozialpläne zu erstellen waren".Hans Kulzer habe sich immer für die Belange der Belegschaft stark gemacht, so der Bürgermeister in seiner Laudatio. Thomas Falter dankte ihm ferner dafür, "dass er auch nach dem Aus der BBI die bergmännische Tradition hoch gehalten hat".Hans Kulzer wurde in Alt-Wackersdorf geboren und arbeitete bis 1982 bei der BBI. Anschließend war er hauptberuflich Sekretär bei der Gewerkschaft IG Bergbau, bis er 1997 in den Ruhestand trat. Lange Zeit war Hans Kulzer Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Wackersdorf.Vertreter der AWO, der SPD, des Pensionistenvereins, der Feuerwehr sowie der Knappenvereine Wackersdorf, Wölsendorf und Stulln überbrachten Glückwünsche und Geschenke, wofür sich der Jubilar in seiner Ansprache bedankte. Seit 1958 ist Hans Kulzer mit Ehefrau Doris verheiratet. Das Duo Albert und Josef Urban gratulierte musikalisch.