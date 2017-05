Vermischtes Schwandorf

11.05.2017

"Ich wollte nie erwachsen sein". Mit diesem Lied von Peter Maffay stiegen die Quertreiber unter der Leitung von Agnes Meier in das Programm ein und schlossen es mit dem Song "Dann ist wieder mal alles Banane". Dazwischen sprach der Verleger David Neufeld (Schwarzenfeld) zum Thema "Eine Welt, in der jeder willkommen ist".

Bei der zweiten Veranstaltung der Reihe "Leben mit Gott im Alltag" in der Spitalkirche beschäftigte sich der Vertreter der mennonitischen Freikirche mit der Vielfalt menschlicher Wesensarten. Der Verleger erzählte von seinen drei Söhnen, die er adoptiert hat und von denen zwei das Down-Syndrom haben. Die Familie feiert jährlich einen "Entdeckertag" und erinnert an jenen Moment, an dem sie sich gegenseitig "entdeckt" hat.Der 15-jährige Alexander stellt sich vor den Spiegel, setzt sich die Kochmütze auf und ist überzeugt; "Gott ist mit mir ein Meisterstück gelungen". David Neufeld bezog sich auf das Bibelgleichnis vom "verlorenen Sohn" und interpretierte es anhand von verschiedenen Autoren. In dieser Geschichte entdeckt sich der "Verleger aus Leidenschaft" wieder. Er ist überzeugt, dass Gott ihm den Weg gewiesen hat, den er heute geht. David Neufeld verlegte das Kinderbuch "Prinz Seltsam", das von einem Kind mit Down-Syndrom erzählt.Das Leben mit behinderten Kindern sei manchmal schwierig. Die Familienmitglieder finden jedoch immer wieder die richtigen Worte, ihr Schicksal zu meistern. Behinderte hätten feine Antennen, so Neufeld. Wenn ihm die Bürde manchmal zu schwer zu werden droht, lege ihm einer seiner Söhne die Hand auf die Schulter und sagt "ich mag dich, es ist alles gut".Einmal im Jahr verbringt die Familie eine Freizeit mit Eltern, die ebenfalls behinderte Kinder haben. Sie verbinden gleiche Erfahrungen, die "ärgerlich und verletzend " sein können. Auch hier finden die Kinder die richtigen Worte. Neufeld erfährt Kraft aus seinen Büchern und ist sich zusammen mit seiner Frau bewusst: "Wir haben uns darauf eingelassen und wollen den Weg so weitergehen". Die Quertreiber, eine Musikgruppe der Naabwerkstätten, begleitete den Abend musikalisch und unterhielt die Zuhörer in der Spitalkirche.