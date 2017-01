Vermischtes Schwandorf

15.01.2017

48

0 15.01.201748

Knapp über 11 Sekunden über 100 Meter: Wer das schafft, gehört zu den Top-Sprintern in Deutschland. Die Sportwelt der Großen Kreisstadt kann sich über ein Talent dieser Klasse freuen - und Fabian Müller hatte zwei Tage hintereinander Grund zu feiern.

(rhi) Am Donnerstag wurde Fabian Müller (TSV Schwandorf) 20 Jahre alt, am Tag darauf kürte ihn die Stadt zum "Sportler des Jahres 2016". Der Sportstudent gehört zu den besten Nachwuchsprintern in Bayern und zu den Top 20 in Deutschland. 11,1 über 100 und 49,0 Sekunden über 400 Meter stehen bei Fabian Müller als Bestmarken in den Ranglisten. Der mehrfache Oberpfalzmeister und bayerische Titelträger erreichte bei den U 18 schon einmal den Endlauf bei den Deutschen Meisterschaften. "Mein bislang größter Erfolg", versicherte der erfolgreiche Leichtathlet bei der Sportgala am Freitag in der Oberpfalzhalle.Fabian Müller machte Abitur am Gauß-Gymnasium und studiert derzeit Mathematik und Sport für das Lehramt an Gymnasien. Vier- bis fünfmal in der Woche trainiert der vielseitige Sprinter, der nicht nur auf den flachen Kurzstrecken, sondern auch im Hürdenlauf und im Weitsprung zu Hause ist.Der 76-jährige Wolfgang Biedermann (Skiclub Schwandorf) wurde bayerischer Meister im Marathon und nahm bereits achtmal am "Berlin-Marathon" teil. Für 2017 hat er die Startberechtigung erneut in der Tasche. Ebenso wie Armin Wolf, der die Sportgala am Freitag moderierte und den Senior interviewte. Wolfgang Biedermann war zusammen mit dem Casting-Sportler Karl-Heinz Brandl (76, Sportanglerverein) ältester Akteur. Jüngster Teilnehmer war der achtjährige Tennis-Oberpfalzmeister Moritz Schloder vom FC Schwandorf.183 Sportler haben es im vergangenen Jahr bei überregionalen Wettkämpfen auf einen Podestplatz geschafft. Vom Oberpfalz- bis zum Europameister reichte die Bandbreite der Akteure, denen Oberbürgermeister Andreas Feller und Stadtverbandsvorsitzender Thomas Fink Urkunden überreichten.Sie ließen sich dabei von zwei international erfolgreichen Sportlern unterstützen. Zu Gast waren die Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio, Monika Karsch, und der Goldmedaillen-Gewinner der "Special Olympics" von Los Angeles, Dominik Herrlein. Nach einer Filmeinspielung berichteten die beiden von ihren Erlebnissen bei den Olympischen Spielen und die anschließenden Empfänge in ihrer Regensburger Heimat.Die Sportgala stand unter dem Motto: "Schwandorf ehrt die Spitze des Breitensports". Die Auszeichnungen der 183 Sportler erfolgte im Wechsel mit fünf Showeinlagen, gezeigt von den JU-Jutsu-Kämpfern des TSV Schwandorf, der Tanzgruppe "Glamour" aus der Partnerstadt Sokolov sowie internationalen Künstlern. Dazu gehörten Carmen Lück mit dem "Cyr Wheel", Natalie Schönberger mit einer "Pole-Artistik-Performance" sowie Lukas Irmler und Marius Kitowski mit "Slackline-Akrobatik". Unter die 800 Besucher mischten sich auch zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Vertreter der Stadt Sokolov.Stadtverbandsvorsitzender Thomas Fink, Oberbürgermeister Andreas Feller, MdB Karl Holmeier und MdL Franz Schindler gratulierten den Sportlern zu den Leistungen und dankten den Übungsleitern für die Betreuung. Sponsoren hatten mit ihrer finanziellen Unterstützung das Rahmenprogramm ermöglicht.Der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes, Hermann Müller, kennt die Nöte der Amateurvereine, denen ehrenamtliche Funktionäre, Trainer und Übungsleiter fehlen. Neue Strukturen seien erforderlich, um die Vereine zukunftssicher zu machen. Der Präsident des Oberpfälzer Schützenbundes, Franz Brunner, kündigte das Bundeskönigsschießen 2018 in der Oberpfalzhalle an.Nach der Ehrung waren die Sportler und deren Begleiter zu einem Empfang im Foyer der Oberpfalzhalle eingeladen. Die Johanniter kümmerten sich um die Bewirtung. Im Einsatz waren auch Mitglieder des THW, die beim Auf- und Abbau der Sportgeräte halfen.