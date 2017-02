Vermischtes Schwandorf

23.02.2017

Bahnt sich am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ein Perspektivwechsel an? Für Oberstudiendirektor Dr. Johannes Werner hat der "charismatische Einzelkämpfer" keinen Platz mehr im Team. Der Schulleiter braucht vielmehr "vernetzte Lehrer in einem professionalisierten System". Mit Bereitschaft zur Kooperation und zum Feedback.

"Koffer voller Wünsche"

"Die Macht erwacht"

(rhi) Seit September ist Dr. Johannes Werner (57) Leiter des Gymnasiums mit 700 Schülern und 65 Lehrern. Ministerialbeauftragter Franz Xaver Huber kehrte gestern an seine "alte, erheblich verjüngte ehemalige Wirkungsstätte" zurück, um seinem Kollegen nun auch offiziell die Schulleitung zu übertragen. Nicht ohne zu betonen, welch hoher Anspruch mit dieser Position verbunden ist."Man wird Sie am Ende beim Wort nehmen", ist Franz Xaver Huber überzeugt. Er traut dem Ausbildungslehrer, Theaterschauspieler, Fachautor und sozialengagiertem Pädagogen die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben zu. Ziel aller Beteiligten sollte es sein, die Jugendlichen zu weltoffenen, kompromissbereiten und gebildeten Menschen zu formen. Was erwarten die Eltern vom neuen Schulleiter? Vorsitzende Gisela Zant bediente sich der Initialen der Schule. "c" für cool und couragiert, "f" für freundlich und "g" für gerecht und gradlinig. Die Elternbeiratsvorsitzende überreichte dem neuen Schulleiter "einen Koffer voller Wünsche" und Ehefrau Babette Stadler-Werner einen Blumenstrauß und meinte: "Die Eltern ziehen mit einem an einem Strang und wissen, dass die Entscheidungen nicht immer populär sein können."Landrat Thomas Ebeling und zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl wünschten dem neuen Chef am CFG eine glückliche Hand und versicherten: "Stadt und Landkreis sind stolz auf diese Schule". Personalratsvorsitzender Matthias Haberl wünscht sich "eine ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit" und eine Atmosphäre, "in der auch Kritik und Meinungsverschiedenheiten möglich sind". Der erste Stress-Test stehe mit der nahenden Lehrerbeurteilung an."Muss dein Lehrer dein Schicksal sein?" Mit dieser rhetorischen Frage leitete Oberstudiendirektor Dr. Johannes Werner seine Antrittsrede ein. Der Lehrer stehe heute unter einem hohen Erwartungsdruck und könne "seinem charismatischen Anspruch" nicht mehr gerecht werden. Deshalb sollte sich "ein professioneller Lehrer" auf das konzentrieren, "was er gelernt hat", nämlich einen fachlich fundierten Unterricht zu halten.Der Lehrer sollte sich "vom Ideal" verabschieden, die Strukturen überdenken, Mut zeigen und professionell denken. Hier erkennt Dr. Johannes Werner durchaus noch Potenzial an seiner Schule. Der Oberstudiendirektor möchte auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern stärken. Da sieht er die Schule schon auf einem guten Weg. Orchester und Lehrerchor gestalteten die Feier musikalisch. Leiterin Stefanie Jehl hatte für die Beiträge das passende Motto gewählt: "Die Macht erwacht". (Hintergrund )