Dreister Betrug im Wald der Fürstin

15.05.2017

Er verkaufte Holz aus einem Wald der Fürstin von Thurn und Taxis. Doch Ihre Durchlaucht waren ahnungslos. Ähnlich erging es dem Staatsforst, dessen Baumstämme als Brennholz zu akzeptablen Preisen angeboten wurden.Vor Gericht ergab sich: Reine Abzocke durch einen 29-jährigen Gewohnheitsbetrüger.

Ich weiß schon, dass ich wieder ganz von vorn anfangen muss. 29-jähriger Angeklagter

Amberg/Schwandorf. Er lud seine Freunde gerne zum Besuch der Erdinger Therme mit anschließendem Dinner ein. Eigentlich besaß der junge Mann keinen Euro. "Aber er wollte den großen Max spielen", sagte jetzt ein medizinischer Sachverständiger vor dem Amberger Schöffengericht. Der gebürtige Franke kam in ganz Bayern herum. Wenn er auftauchte, schrillten Alarmglocken bei den Staatsanwaltschaften. Irgendwann ließ er sich in der Oberpfalz nieder. Von Nittenau aus orderte er Visitenkarten, bestellte auch Kugelschreiber (nie bezahlter Preis: 549 Euro) und firmierte ab dann unter seinem Namen als Betrieb für "Forst- und Landschaftspflege."In den Akten stand, dass der wegen rund 100 vollendeter und versuchter Betrügereien vorbestrafte Arbeiter in Sachen "Brennholz" überaus aktiv wurde. Fichte, Buche, Kiefer bot er über Internet an. Aus den Bereichen Schwandorf, Amberg, Viechtach, Cham wurden Offerten abgegeben. Manche orderten Dutzende von sogenannten Raummetern via Computer. Einem weiteren Kunden wurde bei Kürn (Kreis Cham) ein angeblich der Fürstin Maria Gloriae von Thurn und Taxis gehörender Wald gezeigt. Der Mann hatte die Auswahl beim Einschlag. Auch er ließ sich auf das Verkaufsgeschäft ein und überwies ein paar Tausend Euro. Der avisierte Holztransport kam wie in allen anderen Fällen nie an. Der nun reumütig auf der Anklagebank sitzende Betrüger gab nicht nach. Er ließ in Maxhütte-Haidhof eine Wohnung renovieren. Dort traf auch die Lieferung von Fliesen und Sanitärbedarf ein. Zahlen konnte der Auftraggeber nicht. Aus dem Spitalwald bei Steinberg transportierte er 105 Ster Brennholz ab. Das geschah mit einem vorher gebührenpflichtig ausgeliehenen Traktor. Auch hier warten die Geschädigten bis heute auf ihr Geld."Ich weiß schon, dass ich wieder ganz von vorn anfangen muss", sagte der 29-Jährige vor Richter Markus Sand. "Er will jetzt alles ändern", fügte Verteidiger Christian Vorländer aus München hinzu. Den kannten die Zuhörer. Er hatte über Jahre in den TV-Gerichtsshows von Alexander Hold mitgewirkt. Unter dem Strich ergab sich ein Schaden von rund 20 000 Euro. Alles fort. Ausgeben mit Kumpels oder an Spielautomaten. Momentan sitzt der 29-Jährige eine Freiheitsstrafe in der JVA Bärnau ab.Der Regensburger Fürstin und allen den anderen Geschädigten kann nun mitgeteilt werden: Für weitere zwei Jahre bleibt der Betrüger hinter Gittern. Zu diesem Urteil kam das Schöffengericht, dessen Vorsitzender Markus Sand die "gewerbsmäßige und professionelle Vorgehensweise" für beachtenswert hielt. Staatsanwältin Christina Altenhofen hatte zwei Jahre und zwei Monate verlangt, Anwalt Christian Vorländer hielt eineinhalb Jahre für ausreichend. In die Ahndung wurden Fahrten ohne Führerschein einbezogen. Interessant: Ein zwischenzeitlich pensionierter Polizeibeamter aus Burglengenfeld hatte sich dem Betrüger an die Fersen geheftet und akribisch dessen kriminelles Handeln aufgedeckt. Der Richter lobte ihn dafür.