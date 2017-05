Vermischtes Schwandorf

09.05.2017

11

0 09.05.201711

19 Paare feierten kürzlich in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in einem festlichen Gottesdienst, der vom Kirchenchor mitgestaltet wurde, ihr Ehejubiläum. Pfarrer Hans Amann gratulierte zusammen mit der Pfarrgemeinde fünf Paaren zur Silberhochzeit (25 Jahre), vier Paaren zur Rubinhochzeit (40 Jahre), fünf Paaren zur Goldhochzeit (50 Jahre) und fünf Paaren zur Juwelenhochzeit (55 Jahre) und segnete sie einzeln.

In seiner Predigt erinnerte Amann daran, dass in der Urkirche die Jesusfreunde als "der neue Weg" bezeichnet wurden. Und er bezeichnete "eine im Glauben gewagte und geführte Ehe" ebenfalls als einen Neuweg, da bei jeder Hochzeit zwei Lebenswege ineinander fließen.In 25, 40, 50 oder 55 Jahren gemeinsamer Wegstrecke sei die Liebe der Ehepaare reifer geworden und zugleich jung geblieben. "Ihre Liebe ist jetzt grün und Silber, Rubin, mit Gold und Juwelen besetzt zugleich" meinte Amann. So sollten die Jubel-Ehepaare den Festgottesdienst feiern, "Gott und dem Ehepartner danken für die gemeinsame Zeit und Wegstrecke, für das Durchhaltevermögen und für die Geduld mit den Schwächen des anderen." Amann dankte den Jubilaren auch für das Wagnis, vor vielen Jahren öffentlich in der Kirche und vor Gott gesagt zu haben "Ich erwähle dich zu meinem Weggefährten" und das Versprechen bis heute durchgehalten zu haben. Mit der Feier ihrer Jubelhochzeit machten sie auch jungen Menschen Mut, heute den Neuweg eines kirchlichen Eheversprechens zu gehen. Denn mit ihrer jung gebliebenen Liebe machten sie die Nähe und Wärme Gottes glaubhaft erfahrbar, von dem Martin Luther sagt: "Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe." Amann wünschte den Jubelpaaren noch viele gemeinsame glückliche Jahre.Bei einem Empfang im Anschluss an den Gottesdienst ehrten Pfarrer Amann und die Pfarrgemeinderatssprecher Irmgard Bruckner (Expositur Haselbach) und Peter Gürtler (St. Jakob) die Ehejubilare noch mit einer Segens-Urkunde und einer Rose, ehe der Festtag mit einem vom Pfarrgemeiderat ausgerichteten Weißwurstessen in gemütlicher Runde mit zahlreichen Angehörigen ausklang.