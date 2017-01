Eis macht Autofahrern zu schaffen

Vermischtes Schwandorf

31.01.2017

7

0 31.01.2017

Zentimeterdick war die Eisschicht, die sich Montagnacht über den Landkreis gelegt hatte. Autofahren wurde zur Schlitterpartie, selbst das Gehen zur Gefahr. Der Alltag geriet vorübergehend aus den Fugen.

(cv/kö/ch) Im Bereich der Polizeiinspektion Schwandorf kam es zu sieben gemeldeten Verkehrsunfällen. Es handelte sich jedoch ausschließlich um Blechschäden ohne verletzte Personen. "Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher sein," sagte eine Sprecherin der PI, "viele Verkehrsteilnehmer einigten sich ohne Polizei". Auch ein Räumfahrzeug war betroffen. Es rutschte in der Birkenstraße in Wackersdorf gegen einen geparkten Pkw. Am Naabecker Berg rutschten mehrere Wagen in den Graben, auch hier blieb es bei Sachschäden.Im Bereich der PI Oberviechtach wurde eine einzige glätte-bedingte Karambolage aktenkundig: Im Schönseer Ortsteil Dietersdorf gab es einen Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden, aber das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der Sachschaden hält sich in Grenzen. Eher ruhig war es auch im Neunburger Inspektionsbereich: Als der Eisregen am Montagabend einsetzte, geriet eine 22-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße bei Schwarzhofen an eine Leitplanke. Am Dienstag um 5.30 Uhr rutschte ein 34-jähriger in der Hauptstraße in Neunburg gegen ein geparktes Auto."Wir haben Glück gehabt", meinten die Beamten der Polizeiinspektion Nabburg übereinstimmend. Sie wurden lediglich zu zwei Unfällen gerufen. Um 23.30 Uhr bekam die Eisglätte eine 20-jährige Frau aus Schwandorf bei Hohenirlach auf der Kreisstraße 19 in Richtung Holzhaus zu spüren. Ihr Auto überschlug sich und landete in einem leeren Weiherbett. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Als dann in den Morgenstunden die Straßen zu Spiegelflächen wurden, schlitterte ein 23-Jähriger, der gegen 7.40 Uhr von der Nachtschicht kam, in Schwarzenfeld gegen eine Laterne und eine Mülltonne.Ein großes Lob sprachen Johann Beer (Autobahnpolizei Schwandorf) und Joseph Decker (VPI Amberg) den Autofahrern aus, die am Morgen im Landkreis auf der A 93 oder A 6 unterwegs waren. Es mussten lediglich drei Rutschpartien - ohne Verletzte - in die Leitplanken aufgenommen werden. Im südlichen Landkreis blieben die Folgen des Eisregens auch glimpflich. Der Polizeiinspektion Burglengenfeld wurden zehn Kleinunfälle gemeldet, der Polizeistation in Nittenau drei."Das Blitzeis am 23. Dezember letzten Jahres war schlimmer", kommentierte Armin Buchwald von der Integrierten Leitstelle in Amberg die vermittelten Rettungseinsätze in den Landkreisen Schwandorf und Amberg-Sulzbach und in der Stadt Amberg: "Es ging ohne größere Verletzungen ab." 21 Anrufe wegen Stürzen oder Rippenverletzungen wurden bis zum späten Vormittag registriert. Er meinte: "Die Leute waren vorgewarnt und die meisten haben sich darauf eingerichtet."