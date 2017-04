Vermischtes Schwandorf

Eklat beim TSV Schwandorf: Die Delegierten sprachen dem Präsidium mehrheitlich das Misstrauen aus und verweigerten ihm die Entlastung. Daraufhin stellte sich Präsident Dr. Karl-Heinz Saur nicht mehr zur Wahl. Weil sich kein Nachfolger fand, brach Wahlleiter Thomas Fink den Vorgang ab.

17 Ja- und 18-Nein-Stimmen bei elf Enthaltungen: Damit war der Antrag auf Entlastung des Vorstandes gescheitert. Stein des Anstoßes war der lückenhafte Finanzbericht des Schatzmeisters, der mit Mehrausgaben und Mindereinnahmen, Fehlbeträgen aus der Gaststättenpacht, mit Bescheiden des Finanzamtes und des Energieversorgers sowie „falschen Zählerständen“ zu kämpfen hatte. „Ich war verzweifelt und wollte schon alles hinschmeißen“, gestand Kassier Manfred Schachschal. Sein Dank galt der Kassenprüferin Maria Schießl, „die den Karren wieder aus dem Dreck gezogen hat“. Die Tendenz zeige derzeit wieder „zum Positiven“, ließ der Schatzmeister den Delegierten wissen.Manfred Schachschal musste sich dennoch kritischen Fragen aus den Abteilungen stellen, denen letztlich ein Betrag von 50 000 Euro vorenthalten wurde. Der Basketball-Abteilung, der sportlich erfolgreichsten Sparte, pfändete die Bank gar das Konto. „Das darf nie mehr passieren“, gab Hermann Müller zu verstehen, der aus der Basketball-Abteilung hervorgeht und heute BLSV-Bezirksvorsitzender ist.Dr. Karl-Heinz Saur räumte Versäumnisse ein, gab aber zu bedenken: „Wir alle machen das ehrenamtlich und sind beruflich eingespannt“. Deshalb hatte der Präsident kein Verständnis für die Blockadehaltung einiger Delegierter. Er will gemeinsam mit dem Schatzmeister die fehlenden Unterlagen beibringen und in den nächsten Wochen eine außerordentliche Delegiertenversammlung einberufen. Dr. Karl-Heinz Saur wird sich wohl wieder zur Wahl stellen und wollte den Mitgliedern nur „einen Schuss vor den Bug“ geben. Denn er möchte die Verhandlungen mit dem Besitzer der Tennishalle weiterführen. Auch wenn Schatzmeister Manfred Schachschal dringend von einem Kauf abrät: „Selbst wenn uns der Herr Fritsch die Halle schenken würde, könnten wir nicht einmal die Heizkosten bezahlen“.Das sieht Präsident Dr. Karl-Heinz Saur anders. Vor einer Entscheidung will er aber die Mitglieder in einer eigenen Versammlung informieren.