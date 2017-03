Vermischtes Schwandorf

Seit vier Jahrzehnten kümmert sich die Lebenshilfe Amberg-Sulzbach um die Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen. Und seit 2004 deckt der Verband auch den Landkreis Schwandorf ab. Am Freitag präsentierte der Träger der Einrichtung die neuen Räume in der Lilienthalstraße 16.

Gezielt behandeln

Auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern sind in der ehemaligen Teppichhalle neu eingerichtete Gruppen- und Therapieräume entstanden. 22 Mitarbeiter bilden ein interdisziplinäres Team und arbeiten mit Kinder- und Hausärzten sowie Praxen der Ergo-, Logo- und Physiotherapie zusammen. Sie kümmern sich um Kinder unter drei Jahren mit erhöhtem Förderbedarf."Je früher eine Behinderung erkannt wird, desto gezielter ist eine Behandlung möglich", sagte der Vorsitzende der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach, Eduard Freisinger. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern brauchen in dieser Phase Unterstützung. "Sie sind voller Ängste und Sorgen", weiß Leiterin Gabi Kroth-Gawlista aus der täglichen Praxis. 500 000 Euro investierten der Träger und der Bezirk in den Umbau und die Erweiterung der Einrichtung. Wenn der Arzt beim Kind Defizite diagnostiziert, können die Eltern Antrag auf Förderung stellen. Die Krankenkassen und der Bezirk übernehmen dann die Kosten der Frühförderung. Ansprechpartner der Einrichtung in Schwandorf ist Leiterin Gabi Kroth-Gawlista, Telefon 09431/99 80 44 21. Stellvertretender Landrat Jakob Scharf und Oberbürgermeister Andreas Feller zollten bei der Eröffnung am Freitag den Mitarbeitern Respekt "für diese wichtige Arbeit". Am Nachmittag konnte sich die Bevölkerung ein Bild von den neuen Räumen machen.