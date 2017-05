Vermischtes Schwandorf

Mit dem Kanu von Schwarzenfeld nach Schwandorf paddeln, im Museum nach der "Technik der Vorzeit" forschen oder ein Kammerkonzert im Künstlerhaus genießen: Die Stadt hat zur "Familienwoche", die am Samstag beginnt, ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Programm Das Programm der Familienwoche können Sie auf der Website der Stadt Schwandorf herunterladen (PDF-Dokument).

Die Stadt Schwandorf und ihre kulturellen Einrichtungen sowie Vereine beteiligen wieder an der Familienwoche des lokalen Bündnisses für Familien im Landkreis. Vom Samstag, 13. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, werden in der Kreisstadt 4 Veranstaltungen für Jung und Alt angeboten.Neben verschiedenen Veranstaltungen der Volkshochschule stehen im Stadtmuseum Führungen durch die Ausstellung "Technik der Vorzeit" an. Der Kanu Club Schwandorf bietet eine Kanutour auf der Naab von Schwarzenfeld nach Schwandorf an, beim "offenen Treff" können Kinder ab acht Jahren und Jugendliche ab zwölf Jahren den Jugendtreff erkunden. Der Jugendbeirat der Stadt Schwandorf organisiert in Kooperation mit dem städtischen Jugendtreff ein "Crossover- und NuMetal- Festival" im Fronberger Sperl-Stadel. Das Oberpfälzer Künstlerhaus bietet Führungen durch die Ausstellung "Schöner wohnen - Künstler sammeln Kunst" und ein Kammerkonzert mit Christoph Soldan und den Stuttgarter Kammersolisten an. Das Tourismusbüro der Stadt schließlich bietet Führungen im Felsenkellerlabyrinth und eine Sonderführung durch die Kreuzbergkirche zum Thema "Symbolik" ein.Am Sonntag, 21. Mai organisiert das Elisabethenheim Schwandorf eine Fahrt mit dem Titel "Oben ohne zum Steinberger See", gemeint ist eine Spritz-Tour im schneidigen Cabriolet! Am 13. und 20. Mai finden kurze besinnliche kirchenmusikalische Feierstunden in der Stadtpfarrkirche St. Jakob statt. Alle Termine mit den detaillierten Angaben dazu gibt es im Internet.___Weitere Informationen: