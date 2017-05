Vermischtes Schwandorf

08.05.2017

08.05.2017

Mit ihrer Konfirmation in der Erlöserkirche (Bild) am Sonntag gelten die 20 jungen Frauen und Männer als vollwertige Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde. Eingesegnet wurden sie von Diakon Jürgen Weich und Vikar Johannes Amberg, für die Kirchengemeinde begrüßte sie Frank Möller in der Pfarrei. Bild: Dobler