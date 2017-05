Vermischtes Schwandorf

05.05.2017

Fünf Hochwasserzüge stellt die Wasserwacht Bayern als Katastrophenschutzkomponente. Sie sind über die Bezirksverbände in Bayern verteilt. Auch der Bezirk Niederbayern-Oberpfalz stellt einen davon - den Zug "Ostbayern".

Jeder Zug besteht aus einem Zugführerfahrzeug, einem Zugtrupp, zwei Bootstrupps, zwei Tauchtrupps und seit kurzem zusätzlich aus einem eigenen Logistiktrupp. Von diesen einzelnen Komponenten stellt die Kreiswasserwacht Schwandorf einen der beiden Tauchmannschaften. Diese Züge kommen im Katastrophenfall zum Einsatz. Einer der größten und längsten Einsätze bislang war das große Hochwasser in Passau und Deggendorf im Jahr 2013. In diesem Jahr war es für den Hochwasserzug Ostbayern wieder an der Zeit, eine 36-Stunden-Übung zu absolvieren. Für ein Wochenende ging es in den Bereich Simbach am Inn, wo die Übung angesetzt war.Für die Kreiswasserwacht Schwandorf machten sich je zwei Mitglieder aus Nabburg, Schwarzenfeld und Burglengenfeld mit ihrem vollständig ausgestatteten Einsatzfahrzeug, einem Einsatzanhänger und zwei Alubootsschalen auf den Weg nach Niederbayern, wo die Praxis geübt wurde. Bei einem Abendessen fand die Übung ihren Abschluss und die Teilnehmer konnten die vergangenen 36 Stunden Revue passieren lassen.