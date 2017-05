Vermischtes Schwandorf

08.05.2017

Florianstag, Fahrzeugweihe bei der Feuerwehr und dazu ein Dorffest: In Haselbach ging es hoch her am Wochenende. Den Startschuss gab die Jugend schon am Freitag.

Diesmal wurde nicht die Feuerwehr gerufen, diesmal riefen die Feuerwehren ihre Mitglieder und Freunde nach Haselbach: Unter dem Motto "Haselbach feiert" hatten Feuerwehr und Landjugend für das Festwochenende im Schwandorfer Stadtteil geworben. Und ausgiebig wurde auch gefeiert, noch dazu bei bestem Wetter. Am Freitag die "Dschungelparty" der Jugend, am Samstag der Florianstag der 16 Schwandorfer Feuerwehren, die Segnung der zwei neuen Einsatzfahrzeuge der örtlichen Wehr und schließlich der Festabend mir der Partyband "Quertreiber".Der Florianstag begann mit einem Gottesdienst auf dem Kirchplatz, den Pfarrer Andreas Renner zelebrierte und der von der Neukirchner Blasmusik musikalisch umrahmt wurde. "Es ist sehr erfreulich, dass die Feuerwehren dem Wahlspruch ,Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr' verschrieben haben", betonte Pfarrer Renner in seiner Predigt, "denn auch der Schutzpatron der Feuerwehren, der Hl. Florian, hat sein Leben für seinen Glauben und seine Glaubensbrüder eingesetzt und sogar geopfert." Pfarrer Renner gab den beiden neuen Einsatzfahrzeugen der Haselbacher Wehr - einem "Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser" (TSFW) und einem Mannschaftstransportwagen - den kirchlichen Segen. Nach dem Gottesdienst bewegte sich ein Festzug zur Festhalle, die die Familie Heldmann zur Verfügung gestellt hatte. Feuerwehr-Vorsitzender Christian Mändl dankte der Hausherrin für dieses großzügige Entgegenkommen und überreichte ein Geschenk. Oberbürgermeister Andreas Feller und Bürgermeisterin Martina Englhardt-Kopf gratulierten zur Übergabe der beiden Fahrzeuge. Nachdem Stadtbrandinspektor und Kreisbrandrat den Bedarf für ein neues TSF-W festgestellt hatten, habe die Stadt Schwandorf die Mittel dazu bereit gestellt.Der Oberbürgermeister würdigte besonders das Engagement des Feuerwehrvereins, der durch seine große finanzielle Beteiligung den Ankauf eines zusätzlichen Transportfahrzeuges geschultert habe. Stadtbrandinspektor Helmut Mösbauer dankte den Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit der Bürger.Der Haselbacher Kommandant Christian Neidl erläuterte das Beschaffungsverfahren beider Fahrzeuge und dankte namentlich allen beteiligten Behörden und den Spendern. Das anschließende Dorffest begann "bayerisch-böhmisch" mit der Neukirchner Blasmusik und wurde mit der fetzigen Musik der Partyband "D 'Quertreiber" fortgesetzt. Auf den Bierbänken stehend wurden die Oldies und Oktoberfest-Hits mitgeklatscht und mitgesungen, auf den Gängen zu Alpenrock getanzt. Das rundum gelungene Fest war der Lohn der vielen Arbeit von Feuerwehr und Landjugend.