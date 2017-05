Frühstücken für fairen Handel

Vermischtes Schwandorf

"Bei uns ist alles regional und selbstgemacht und das schmeckt man auch", sagte Apollonia Brunner. Die Betreiberin des Hofladens in Richt bot zur Auftaktveranstaltung der Fairtrade-Frühstücksaktion am Samstag ein Büffet an. Der Sprecher der Steuerungsgruppe Alfred Damm erläuterte den Sinn der Aktion: "Wir wollen wieder einmal auf den fairen Handel aufmerksam machen und die Menschen dafür sensibilisieren." Oberbürgermeister Andreas Feller nahm mit seiner Frau ebenfalls am Frühstück teil und dankte den Initiatoren.

Gastgeberin Brunner hatte Aufstriche, Gemüsekuchen, Wurst, Käse, Eier, Obst, süße Kuchen und frische Semmeln vorbereitet. Dieses Angebot will die Hausherrin künftig jeden ersten Sonntag im Monat machen. Voranmeldungen sind notwendig. An der Aktion "Fairtrade-Frühstück" beteiligen sich auch das "Coffeino" in der Sparkasse und das "Lawendels" in Fronberg. Coffeino-Vertreter Peter Wild findet das eine "tolle Idee" und sagt: "Bei Lebensmitteln sollte man mehr auf Qualität achten."