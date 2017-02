Vermischtes Schwandorf

08.02.2017

Die im Landkreis ausgebrochene Geflügelpest beschert den Arbeitern des Kreisbauhofes Arbeit. Am Montag waren sie im südlichen Kreisgebiet unterwegs und am Dienstag im Norden, um die per Allgemeinverfügung definierten Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete (wir berichteten) zu beschildern.

Befunde zu weiteren untersuchten, toten Tieren lagen dem Landratsamt am Dienstag noch nicht vor. Die Regierung der Oberpfalz bittet die Halter von Geflügel eindringlich, die schon seit 18. November 2016 geltende allgemeine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel konsequent einzuhalten. Denn eine mangelnde Beachtung begünstige die Ausbreitung der Vogelgrippe. Die Pflicht gilt bis auf weiteres uneingeschränkt für alle Geflügelhalter. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.onetz.de/1728667