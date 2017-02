Vermischtes Schwandorf

Die Tauben des Geflügelzuchtvereins Höllohe dürfen weiter leben. Das ist die gute Nachricht aus dem Landratsamt. Aber die Gefahr durch die Geflügelpest ist noch nicht vorbei. Und das ist die schlechte Nachricht. Täglich werden weitere tote Vögel gemeldet.

Kleine Entwarnung

Alle Tiere, die bisher gekeult werden mussten, wurden durch Injektion eines Medikamentes zuerst betäubt und dann eingeschläfert. Hans Prechtl, Pressesprecher des Landratsamtes

Schwandorf/Teublitz. Im Bestand des Geflügelzuchtvereins Teublitz, der direkt neben dem Gelände des Wildparks Höllohe liegt, sind am Sonntag und Montag neun Hühner verendet. Danach wurde bei den Tieren das gefährliche Influenzavirus A des Subtyps H5 labordiagnostisch nachgewiesen. Unmittelbare Folge: Der weitere Bestand von sieben Enten und elf Hühnern wurde am Dienstag dieser Woche gekeult.Da die Taubenhaltung einen eigenständigen, abgegrenzten Bereich bildet, gibt es keine Seuchenverbindung zu den beiden in den letzten Tagen gekeulten Tierbeständen (Wildpark Höllohe und Geflügelzuchtverein Teublitz). So ist bis auf Weiteres eine Haltung unter behördlicher Beobachtung zulässig. Anders als in den bisherigen Fällen ist noch keine Taube erkrankt oder verendet."Bezüglich der Tauben kann daher von einer Tötung abgesehen werden, wenn das engmaschige Überwachungs- und Beprobungsregime keine positiven Ergebnisse ergibt", heißt es aus dem Landratsamt. Bei den bisher von den Tauben entnommenen Tupferproben war das Ergebnis negativ.Die Entscheidung, die Tauben nicht zu keulen, sondern diese unter Sperre des Betriebes zu beobachten, traf der Krisenstab des Landratsamtes Schwandorf in seiner gestrigen Zusammenkunft. "Die Behörde bleibt ihrer Linie treu, nur diejenigen Tiere zu töten, bei denen dies aus Gründen der Seuchenbekämpfung unbedingt notwendig ist", versicherte Pressesprecher Hans Prechtl. Er betonte, dass alle Tiere, die bisher gekeult werden mussten, durch Injektion eines Medikamentes zuerst betäubt und dann eingeschläfert wurden.Entwarnung gibt es derzeit für den Bereich Oberviechtach. Wie gemeldet, wurde dort eine tote Ente aufgefunden. Diese Ente wurde negativ getestet, ebenso wie ein Reiher, der in der Nähe des Kreisverkehrs in Klardorf aufgesammelt wurde. Unterdessen werden dem Landratsamt zahlreiche weitere tote Vögel gemeldet. Gestern wurden rund zehn Tiere von Polizei, Bauhof und Feuerwehr geborgen, die alle untersucht werden. Unter den toten Tieren befinden sich ein in Deiselkühn bei Schwarzenfeld gefundener Habicht, eine in Schwandorf gefundene Taube, ein Fischreiher aus Burglengenfeld und ein Schwan aus Schwarzach bei Nabburg. Weitere Vögel wurden in Saltendorf bei Teublitz und erneut in Klardorf gefunden.Die Bauhöfe und Feuerwehren wurden angewiesen, beim Einsammeln toter Wildvögel in Schutzzonen Schutzausrüstungen zu tragen und Hygienemaßnahmen einzuhalten.Das vom Landratsamt unter der Telefonnummer 09431/471-146 eingerichtete Bürgertelefon wird nach wie vor gut angenommen. Die Anfragen bewegen sich überwiegend im Bereich Sicherheit für Mensch und Tier. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Virus für den Menschen ungefährlich. Der Verzehr von Geflügelfleisch, Eiern und sonstigen Geflügelprodukten ist unbedenklich.