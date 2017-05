Vermischtes Schwandorf

12.05.2017

Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner in satten Wiesen ihr Geschäft machen lassen, wissen nicht, welchen Schaden sie Landwirten und ihren Tieren damit zufügen können. Der Übeltäter heißt Neospora Caninum. Ist der Parasit im Grünfutter, kann es zu Totgeburten kommen. Jetzt, wo der erste Schnitt ansteht, schrillen die Alarmglocken.

In einem Gramm Hundekot sind Millionen von Bakterien. Josef Wittmann

Das unappetitliche Thema schaffte es jetzt bis in den Gutenecker Gemeinderat. Ein 64-jähriger Landwirt aus der Gemeinde beklagte sich bitterlich, dass eine seiner Kühe durch Hundekot auf den von ihm gemähten Flächen krank geworden sei. Das hätte auch die Tierärztin vermutet. Was folgte, war der Gang zum Schlachter. Beweisen kann es der Landwirt nicht, dass Hundekot ursächlich war. Dazu hätte die Kuh in einer Tierklinik untersucht werden müssen. Doch wer zahlt einen Tausender für Transport und Untersuchung, wenn es bei der Milch nicht mal eine Kostendeckung gibt?BBV-Kreisgeschäftsführer Josef Wittmann kennt das Problem von Fremdstoffen in den Wiesen, auf Weiden und in Äckern. "Das beschäftigt uns ständig, vor allem jetzt, wo der erste Schnitt ansteht. Bei der Futtergewinnung für Kühe und Rinder darf es keine Verschmutzungen geben: Keinen Dreck, keine Fremdteile, keinen Hundekot. Sie gelangen beim Mähen ins Silo- oder ins Grünfutter und folglich in den Rindermagen. "In einem Gramm Hundekot sind Millionen von Bakterien", berichtet Wittmann. Hunde seien nicht selten Träger des Erregers Neosposa Caninum oder des Hundebandwurms. "Die Übertragung kann zu Fehlgeburten bei Rindern führen". Ob Hundekot auch die Ursache für die Erkrankung der besagten Kuh war? "Da bin ich vorsichtig, eine Kausalität herzustellen. Das müsste man untersuchen lassen", schränkt Wittmann ein. Durchfall bei Kühen könnte auch andere Gründe haben. Beispielsweise sind Verschmutzungen, wenn Hunde Wiesen aufwühlen, oder die Hinterlassenschaften der modernen Gesellschaft - Flaschen, Dosen, Metallteile - ursächlich. Zertrümmert im Futter sind sie für Wiederkäuer sehr problematisch. "Es kann zu Entzündungen kommen, der Herzbeutel kann geschädigt werden".Doch zurück zum Hund: Manche Wiesen haben sich zum Leidwesen der Landwirte zu Hundelaufwiesen entwickelt", beklagt Wittmann. Da sei die Gefahr, dass der Erreger durchs Futter übertragen wird, wesentlich größer. "Tierwohl darf nicht beim eigenen Hund enden. Es gibt Mitbürger die sich Landwirt nennen und ihr Brot damit verdienen". Dafür will Wittmann sensibilisieren. Viele Kommunen treiben großen Aufwand und stellen Abfalleimer und Beutelspender auf. Der Gutenecker Bürgermeister Hans Wilhelm ist frustriert: "Viel bringt es nicht". (Hintergrund)