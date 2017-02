Vermischtes Schwandorf

15.02.2017

15.02.2017

Vor dem Richtertisch ergeben sich nicht selten faustdicke Überraschungen. Was aber am Dienstag geschah, kann ins Kabinett der Justiz-Raritäten verwiesen werden. Alle waren da: Das Schwandorfer Jugendschöffengericht, die Staatsanwältin, zwei Verteidiger, sieben Zeugen und zwei Angeklagte. Dennoch musste der Prozess abgesagt und neu terminiert werden.

In der Nacht zum Dienstag bekamen Ärzte im Burglengenfelder Krankenhaus einige Arbeit. Zu ihnen war ein 20-Jähriger mit Nasenbeinbuch gebracht wurden. Die Fraktur resultierte aus einem Sturz. Hinzu kam: Der junge Mann war volltrunken, er hatte drei Promille Alkohol im Blut. Der junge Mann sei, hieß es später in einem Protokoll der Mediziner, "in komatösem Zustand" behandelt worden.Am Morgen begann der Prozess in Schwandorf. Mit dem Erscheinen eben dieses 20-Jährigen war nach den der Richterin Petra Froschauer vorliegenden Erkenntnissen wohl eher nicht zu rechnen. Doch der Angeklagte kam. Sichtlich ramponiert und nach durchzechter Nacht nicht in der Lage, dem Prozess zu folgen, primär wegen des Restalkohols. Das musste von den Richtern akzeptiert werden. Also: Abbruch des Verfahrens und neuer Termin mit einem dann hoffentlich nüchternen Angeklagten im März.Bei den umsonst erschienenen Zeugen rief das Unmut und Verärgerung hervor. Besonders bei einem Mann, der über 300 Kilometer weit angereist war. "Kann ich nicht trotzdem meine Aussage machen?", fragte er. Doch das, hörte der 40-Jährige mit Bedauern von der Vorsitzenden, gehe nach der Strafprozessordnung nicht. Also muss auch er im März erneut erscheinen - mit dann insgesamt 1200 Fahrtkilometern hin und zurück.Der Prozess hätte sich um Widerstand gegen Ordnungshüter in Schwandorf gedreht. Nicht nur der 20-Jährige war deshalb ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Sein Vater soll mit dabei gewesen sein. Auch ihm erging es wie allen anderen: Kaum da, schon wieder am Heimweg. Auf ein Neues also im März.