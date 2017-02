Vermischtes Schwandorf

09.02.2017

Er nahm Anlauf, schraubte sich plötzlich wie ein Kung-Fu-Kämpfer in die Luft und trat einem völlig Ahnungslosen von hinten gegen die Halswirbelsäule. Dann schlug der 26-Jährige auch noch mit der Faust zu. Tatort: Die Schwandorfer Oberpfalzhalle, an einem Dezembernachmittag 2015 Austragungsstätte für die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball.

Konnte eine solch üble Attacke in den Bereich sportlicher Urteilsinstanzen verwiesen werden? Waren Fuß- und Fausthieb einfach nur so in der Hektik einer turbulenten Partie geschehen? Die 3. Strafkammer des Amberger Landgerichts verneinte diese Fragen schon zu Beginn eines Berufungsprozesses, den der in Schwandorf zu 5600 Euro Geldstrafe verurteilte Täter angestrengt hatte.Richter Gerd Dreßler lud eine Vielzahl von Zeugen vor. Alles Leute, die schon in Schwandorf vernommen worden waren. Doch im Gegensatz zur Schwandorfer Erstverhandlung ließ er diesmal sofort einen während des Turniers aufgenommenen Videofilm im Sitzungssaal vorführen. Die Sequenz wurde insgesamt acht Mal abgespielt. Auch in Zeitlupe. Was es darauf zu sehen gab, war schier unglaublich. Eine Szene wie aus Filmen mit Bruce Lee.Die Hallenpartie zwischen der FT Eintracht Schwandorf und dem TuS Dachelhofen hätte nicht mehr lange gedauert. Plötzlich ein Foul vor dem Dachelhofer Tor. Danach heftiges Geschubse, erregte Wortwechsel. Sekunden später mischte sich der jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte 26-Jährige ein. Der Mann mit Gardemaß hatte aus langer Distanz das Geschehen beobachtet und wollte seinem gefoulten Eintracht-Kameraden offenbar zu Hilfe eilen. Spurt durch die halbe Halle, dann ein Fußhieb in Kung-Fu-Manier gegen die Halswirbelsäule des TuS-Spielers und ein Faustschlag. „Das sehen wir hier sehr deutlich“, ließ der Richter erkennen.Das Opfer der rüden Attacke kam ins Krankenhaus, war drei Wochen arbeitsunfähig und hatte trotzdem Glück im Unglück. „Er hätte danach im Rollstuhl sitzen können“, war in erster Instanz geäußert worden. Vor dem Landgericht brauchte man die Zeugen nicht mehr. Denn angesichts des Videos kam vom Richter der warnende Hinweis: „Es muss hier nicht unbedingt mit einer Geldstrafe abgehen.“Der 26-Jährige nahm seinen Einspruch eher unwirsch zurück, auch die Staatsanwaltschaft tat das. Sie hatte in der ersten Verhandlung 7200 Euro Geldstrafe verlangt. „Auf meinen Mandanten wird seither Jagd gemacht“, hatte Verteidiger Norbert Rötzer während des Berufungsprozesses beklagt. Das interessierte den Richter eher wenig. Aber er stellte in Aussicht: „Wenn wir alles noch einmal verhandeln müssen, wird wohl ein Gutachten zur Gefährlichkeit des Angriffs in Auftrag gegeben werden müssen.“