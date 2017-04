Vermischtes Schwandorf

28.04.2017

9

0 28.04.2017

Herbert Allert hat bei der Baufirma Donhauser den Beruf des Maurers erlernt und wechselte 1989 hauptberuflich zur Gewerkschaft, für die er zuvor als Betriebsrat bereits ehrenamtlich tätig war. Nach 27 Jahren geht der Branchensekretär der IG Bauen, Agrar, Umwelt nun in den Ruhestand. Zur Verabschiedung kam am Donnerstag der höchste bayerische Repräsentant der Industriegewerkschaft "Bauen-Agrar-Umwelt" nach Schwandorf. Regionalleiter Karl Bauer entließ "einen Kollegen in den Ruhestand, für den der Beruf Berufung war". Herbert Allert habe sich für Gerechtigkeit in den Betrieben stark gemacht und "alle Kollegen ernst genommen, die mit einem Anliegen zu ihm kamen".

Ich habe bis zuletzt gerne in meinem Beruf gearbeitet. Herbert Allert, scheidender Gewerkschaftssekretär.

"Ich habe bis zuletzt gerne in meinem Beruf gearbeitet", versicherte der scheidende Gewerkschaftssekretär. Beruflich habe er "alles richtig gemacht". Mit seinem Abschied geht die Ära "Allert" zu Ende. Seine Frau Regina war 42 Jahre lang als Verwaltungsangestellte in der Geschäftsstelle der IG Bau-Steine-Erden und später der IG Bauen-Agrar-Umwelt tätig, ehe sie vor zwei Jahren in den Ruhestand ging.Regionalleiter Karl Bauer stellte gleichzeitig die Nachfolgerin von Herbert Allert vor. Es ist Petra Katens, stellvertretende Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes.