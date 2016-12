Vermischtes Schwandorf

Die 14-jährige Virginia Langenhan, Tochter des neuen BRK-Kreisgeschäftsführers, drehte das Glücksrad und ermittelte im Globus-Warenhaus unter Aufsicht des Justiziars Helmut Hey die Gewinnzahlen für die 21. Weihnachtsverlosung. Der Hauptpreis, ein "Smart for two Cabrio", fiel auf die Nummer 004 039. Die eingesetzten 184 BRK-Mitglieder verkauften innerhalb von 23 Tagen 80 000 Lose zum Preis von 50 Cent das Stück. Die Hauptgewinne (Losnummern auf Foto) können bis 28. Februar an der Globus-Informationsstelle abgeholt werden. Danach verfällt der Gewinnanspruch. Der BRK-Kreisverband verwendet den Erlös aus der Aktion für seine Rot-Kreuz-Gemeinschaften.