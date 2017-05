Grabstelle für Sternenkinder

Vermischtes Schwandorf

Nicht jede Schwangerschaft endet glücklich. Wenn Mütter Kinder verlieren, ist das für die Familien eine große Belastung, weiß Diakon Edwin Berner. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die "Sternenkinder" am Schwandorfer Friedhof beigesetzt werden können. Am Freitag wurde die Grabstelle gesegnet.

Berner ist Seelsorger am Krankenhaus St. Barbara der Barmherzigen Brüder und erlebt die Verzweiflung und Trauer der Eltern hautnah, die ihr Kind verloren haben. Zusammen mit der Oberärztin der Geburtshilfeabteilung, Barbara Knortz, erläuterte Berner am Waldfriedhof den Hintergrund: Die "Sternenkinder" - Totgeburten mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm - werden in die Pathologie nach Deggendorf gebracht und wurden bislang dort bei Sammelbeisetzungen beerdigt. Berners regte an, in Schwandorf eine Grabanlage für die "Sternenkinder" zu schaffen, um den Eltern einen Platz für Abschied, Trauer und Gebet bieten zu können.Mit seinem Anliegen hatte er sich vor knapp einem Jahr an Oberbürgermeister Andreas Feller gewandt und war auf offene Ohren gestoßen. Auf dem "kleinen Dienstweg" wurden die Friedhofsverwalter der Fraktionen informiert. Der Platz am Friedhof wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt, Entwürfe für die Grabstelle von Schwandorfer Steinmetzen eingeholt. OB, Verwaltung und Krankenhausvertreter entschieden sich schließlich für den Vorschlag der Firma Pröll, der am Hang links oberhalb des Leichenhauses umgesetzt wurde.Die Stadt trägt die Kosten für den Grabstein und die Pflege der Anlage. Das Bestattungsunternehmen Hauer wird die Sammelbeisetzungen kostenlos übernehmen, die zweimal im Jahr stattfinden sollen. Die Berufsschule fertigt die Särge für die Sternenkinder (wir berichteten). Die erste Sammelbeisetzung findet am Samstag, 13. Mai, um 10.30 Uhr statt.Der katholische Dekan Hans Amann und der evangelische Pfarrer Arne Langbein segneten die Grabstelle. Bezugnehmend auf einen Brief des Apostels Paulus erinnerte Langbein daran, dass der Mensch an Ereignissen wie dem Verlust eine Kindes verzweifeln könne, Gott ihn aber in Sorge und Trost begleite, wenn Vernunft und Verstand keine Erklärung finden. Es sei gut, dass es nun einen Ort gibt, an dem die trauernden Eltern "das Unaussprechliche sagen können". Dekan Hans Amann bedankte sich wie Diakon Berner bei allen, die an der Umsetzung beteiligt waren.