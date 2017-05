Vermischtes Schwandorf

05.05.2017

05.05.2017

Genauso "spannend" bzw. interessant wie der Wortschatz gestaltet sich im Dialekt auch die Grammatik, das heißt die Sprachlehre. Da die Mundarten eigene, in sich geschlossene Sprachsysteme mit speziellen Regeln und Gesetzmäßigkeiten darstellen, verfügen sie über Erscheinungen, die es in der Standardsprache in dieser Form nicht gibt.

Eines der prägnantesten Beispiele ist die doppelte bzw. mehrfache Verneinung, wie sie in folgendem Satz zum Ausdruck kommt: "Des howe nie niad gsackt."Die standardsprachliche Entsprechung lautet: "Das habe ich nie gesagt." Die dialektale Konstruktion ergibt also nicht eine Bejahung, was eigentlich die logische Folge der Verneinung einer Verneinung ist (Beispiel: Er hatte kein Interesse, die Hausaufgaben nicht zu machen; Bedeutung: Er machte die Hausaufgaben sehr wohl). Viel mehr wird damit im Dialekt eine Verstärkung der Verneinung erreicht.Diese Bedeutungsvariante der Verneinung findet sich in fast allen deutschen Mundarten; in der Alltagssprache ist sie jedoch heute nur noch in einigen Gebieten Süddeutschlands, der Schweiz und Österreichs üblich. Das Phänomen der doppelten Verneinung, das dem Germanischen fremd war, hat sich vom Lateinischen in das Deutsche verbreitet. Die im Lateinischen erzielte verstärkte Bejahung lässt sich am Beispiel des Tätigkeitsworts "scire" sehr gut veranschaulichen, dessen Bedeutung "wissen" lautet. Folglich heißt die Verneinung "nescire", also "nicht wissen", und "non nescire" wiederum "sehr gut wissen".Fünffache VerneinungAuf die Spitze getrieben wird der im Dialekt beschriebene Sachverhalt in diesem Satz: "In dem Haus hod koiner nie niad koi Göld niad katt." Auf die Standardsprache übertragen, würde man dafür schlicht und einfach sagen, dass die Leute in jenem Haus schon immer pleite waren. Mit der fünffachen Verneinung erhält jedoch die Tatsache der Mittellosigkeit ein ungleich anderes Gewicht, so dass sich der dermaßen Angesprochene ihrer nachhaltig bewusst wird. Der Satz stammt übrigens von Karl Valentin, dem Meister des schrägen Humors, dem großen Wortakrobaten und dem bayerischen Querdenker, der derlei sprachliche Besonderheiten oder. Auffälligkeiten ganz gezielt einsetzte, um eine bestimmte Wirkung zu entfalten.Nur eine VergangenheitOb dieser Satz heute noch in dieser Form in der Alltagssprache verwendet würde, sei dahingestellt. Gebräuchlich ist die mehrfache Verneinung sicherlich nicht, eher schon die zweifache, die man durchaus noch hie und da im Nordbairischen hört. Eine weitere typisch dialektale Eigenheit betrifft die Formen, die eingesetzt werden, um Vergangenes wiederzugeben. Während in der Standardsprache auf der Ebene der Vergangenheit das Präteritum (Beispiel: Er kam, sah und siegte.) und das Perfekt (Beispiel: Er ist gekommen, er hat gesehen, er hat gesiegt.) Verwendung finden, existiert im Dialekt in der Regel lediglich Letzteres. Ein Satz wie "Er fuhr gestern nach München" wird in der Mundart demnach zu "Er is gestern àf Micha àffe gfoan." Das Plusquamperfekt (Beispiel: Er war gekommen, er hatte gesehen, er hatte gesiegt.) fehlt in den Mundarten ebenfalls.An seiner Stelle wird das sogenannte (ge)doppelte Perfekt gebraucht. Dem Hinweis "Er war schon gegangen" entspricht demnach im Dialekt "Er is scho ganga gwenn." Eine Parallele dazu findet sich im Französischen mit dem "Passé surcomposé". In diesem Zusammenhang schreibt Ludwig Zehetner in seinem Werk "Das bairische Dialektbuch": "Insgesamt ist das Tempussystem der Mundart - wie das des gesprochenen Deutsch überhaupt - wesentlich einfacher als das der hochsprachlichen Grammatik, deren ausgebaute Möglichkeiten am Lateinischen orientiert sind." Weitere Teile der Serie unter www.onetz.de/themen/dialekt