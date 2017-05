Vermischtes Schwandorf

21.05.2017

Aus der einstigen "Besserungsanstalt für Mädchen" ist eine Ausbildungsstätte der "Katholischen Jugendfürsorge" geworden, die das 25-jährige Bestehen feiert. Im "Haus des Guten Hirten" in Ettmannsdorf erlernen 300 benachteiligte Jugendliche einen Beruf oder bereiten sich auf eine Ausbildung vor.

"Dynamische Einrichtung"

Aus der Gärtnerei

Beim "Tag der offenen Tür" konnten sich die Besucher am Samstag ein Bild machen von der Qualität der Ausbildung für Jugendliche, die das soziale Umfeld und die Schule vernachlässigt haben und die jetzt im "Haus des Guten Hirten" ihre Chance für einen beruflichen Einstieg bekommen. In den Bereichen Malerei, Holz, Metall, Hauswirtschaft sowie Garten- und Zierpflanzenbau.Bereits 1981 übernahm die "Katholische Jugendfürsorge" die Trägerschaft für die Sonderberufsschule und stellte damit die Weichen für die Übernahme des gesamten Komplexes. Beim Festakt erinnerte KJF-Direktor Michael Eibl an die "harmonische Zusammenarbeit mit den Ordensschwestern, der Regierung der Oberpfalz sowie der Arbeitsagenturen Schwandorf, Regensburg und Weiden bei der Entwicklung eines bedarfsgerechten Konzeptes". Aus der Fürsorgeanstalt von einst habe sich "ein differenziertes Zentrum der Jugendfürsorge- und Jugendsozialarbeit" entwickelt. Das "Haus des Guten Hirten" bereite männliche und weibliche Jugendliche auf ein eigenverantwortliches Leben in Arbeit, Beruf, Familie und Gesellschaft vor, so Direktor Michael Eibl.Die "Katholische Jugendfürsorge" habe "viel Kraft, Energie, Zeit und Geld in die konzeptionelle Umwandlung" investiert. Das "Haus des Guten Hirten" sei "eine dynamische und lebendige Einrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe und ein offenes und freundliches und vor allem liebenswürdiges Haus" geworden. Der Tag begann mit einem Festgottesdienst mit Domkapitular Dr. Roland Batz, Direktor des Caritasverbandes im Bistum Regensburg, als Zelebranten. Beim anschließenden Festakt dankte Einrichtungsleiter Otto Storbeck dem Träger für die Förderung in den vergangenen 25 Jahren. Am Nachmittag standen die Türen für die Bevölkerung offen. Die Küche sorgte mit leckeren Schmankerln für das leibliche Wohl.Musikalische Unterhaltung bot die Band "The Rooster Crows". Zu den Höhepunkten zählten der Auftritt der Jugendtanzgruppe mit Stücken aus dem Musical "Tanz der Vampire", ein Malwettbewerb und das Kinderschminken.Eine "Lauf-Challenge" über das Gelände, eine Hüpfburg sowie das Torwandschießen luden zur sportlichen Betätigung. Bei Haus- und Schulführungen bekamen die Gäste einen Einblick in die Berufsfelder, in denen die Jugendlichen tätig sind. Zu kaufen gab es Erzeugnisse aus den Werkstätten und der hauseigenen Gärtnerei. Nach dem Rundgang suchten sich die Besucher einen Platz im Biergarten.