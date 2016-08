Vermischtes Schwandorf

Die Wirtschaftsingenieurin Christina Pröls (31) aus Schwandorf und der IT-Systembetreuer Sebastian Bauer (31) aus Trisching haben am Samstag in der Kapelle in Büchlberg bei Kemnath geheiratet. Nach der Trauung standen Vertreter der Jungen Union und der Frauen-Union sowie Absolventen der Hauswirtschaftsschule Spalier. Die Braut, die jetzt Christina Bauer heißt und mit ihrem Mann in Ettmannsdorf wohnen wird, ist Vorsitzende des JU-Ortsverbandes Schwandorf und stellvertretende JU-Bezirksvorsitzende. Von der Büchlberg-Kirche ließ sich das Brautpaar in einem Oldtimer-Bulldog zum Büchlhof bringen. Dort fand die Hochzeitsfeier statt, zu der auch Landrat Thomas Ebeling und OB Andreas Feller geladen waren.