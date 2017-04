Vermischtes Schwandorf

25.04.2017

Organisationstalent, Ideengeber, Brückenbauer: Auf Ernst Schober treffen viele Attribute zu. Der Sportpionier hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Nun kam der "Ehrenbrief des Sports" dazu .

Die Laudatio hielt bei der Feierstunde am Montag in der Spitalkirche ein langjähriger Wegbegleiter. Altoberbürgermeister Helmut Hey erinnerte an das ehrenamtliche Engagement des Sportfunktionärs, der über 20 Jahre Vorsitzender des FC Linde Schwandorf, zehn Jahre Vorsitzender des Landkreissportverbandes und 23 Jahre Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport mit 44 Vereinen und 11 500 Mitgliedern war.In dieser Zeit organisierte Ernst Schober Stadtmeisterschaften, Boxkämpfe, den Charity-Lauf, das Seifenkisten-Derby, den Freundschaftslauf zwischen Schwandorf und Sokolov sowie die Sportgala. Helmut Hey nannte ihn "einen Garanten dafür, dass Schwandorf als Sportstadt einen hervorragenden Ruf genießt". Als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees habe Ernst Schober die Völkerverständigung gefördert und grenzüberschreitende Freundschaften angebahnt, so der Altoberbürgermeister.Er betonte auch dessen soziales Engagement. Ernst Schober helfe einer irakischen Flüchtlingsfamilie bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen. Ernst Schober hat die Konrad-Max-Kunz- und die Bürgermedaille erhalten und ist Träger des Ehrenzeichens des bayerischen Ministerpräsidenten und des Brückenbauer-Preises für Verdienste um die Völkerverständigung. Der "Ehrenbrief des Sports" ist die höchste Auszeichnung, die der Stadtverband zu vergeben hat. Zwölf Jahre nach der letzten Verleihung erhielt am Montag nun auch Ernst Schober die Urkunde.