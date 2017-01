Vermischtes Schwandorf

29.01.2017

Schwandorf : Kreith |

Am heutigen Sonntag gegen 14.45 Uhr wollte ein Audi-Fahrer aus dem Landkreis Schleswig-Flensburg von Schwandorf kommend in Höhe Kreith auf die B 85 einbiegen. Dabei übersah er einen von der A93 kommenden Golf aus dem Landkreis Erding, der die B85 in Richtung Amberg befuhr.

Der 39-jährige Fahrer des Golfes konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den Audi auf. Beide Fahrzeuge blockierten danach die Bundesstrasse. Der 21-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt, der Fahrer des Golfes wurde leicht verletzt und noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Nach Angaben der Polizei Schwandorf entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Zur Absperrung und Reinigung der Unfallstelle wurden die Feuerwehren Schwandorf, Pittersberg und Kreith gerufen. Die B 85 war für gut zwei Stunden komplett gesperrt.