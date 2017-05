Vermischtes Schwandorf

Die muslimische und die christliche Religion haben durchaus Gemeinsamkeiten: Den Ursprung in Abraham, den Monotheismus, den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Was sie unterscheidet, erklärte Islamlehrerin Hülya Ertürk in ihrem Vortrag am Dienstag in der Spitalkirche.

Dirndl oder Hosen

Keine Berührungsängste

Wir halten uns an die deutsche Leitkultur. Islamlehrerin Hülya Ertürk

Vor 20 Jahren hat die "Katholische Erwachsenenbildung" die Vortragsreihe "Leben mit Gott im Alltag" angestoßen. Laien greifen seitdem Themen ihrer Wahl auf und machen sich dazu Gedanken. Diesmal schaute der Veranstalter erstmals über den christlichen Tellerrand hinaus und ließ eine muslimische Religionslehrerin zu Wort kommen.Hülya Ertürk hat in der Türkei Germanistik studiert, lebt seit 2004 in Deutschland und erteilt hier Deutsch- und Religionsunterricht für muslimische Kinder. Sie erzählt, wie schwer es für die türkisch-stämmigen Mitmenschen sei, im christlich geprägten Abendland "ihre Religion" zu leben. Die Kinder werden verspottet, wenn sie im Fastenmonat Ramadan tagsüber nichts essen und trinken dürfen.Und der Arbeitgeber zeige wenig Verständnis für den Wunsch seines muslimischen Mitarbeiters, den Teppich auszubreiten und zu beten. Der Verzicht auf jede Art von Schweinefleisch werde durch unzureichende Kennzeichnung der Lebensmittel erschwert. Dennoch macht Ertürk deutlich: "Wir halten uns an die deutsche Leitkultur." Als Beispiel für gelungene Integration ließ die Referentin Meryem Sobutay zu Wort kommen, die Dirndl ebenso trägt wie lange Kleider oder Hosen, auf das Kopftuch verzichtet und sagt: "Ich bin einfach multikulti." Hülya Ertürk geht davon aus, dass ein Drittel der Muslime in Deutschland "stark gläubig" sei und sich an die fünf Säulen des Glaubens halte: Bekenntnis zu Allah, tägliche Gebete, Wohltätigkeit, Fasten und Pilgerfahrt nach Mekka. Der Rest teile sich in "viele Facetten" auf. Wichtig ist für die Islamlehrerin der Religionsunterricht, "denn der bewahrt die Kinder und Jugendlichen vor einer Radikalisierung".Hülya Ertürk setzt auf Toleranz unter den Religionen und hat keinerlei Berührungsängste. Sie freut sich, "wenn Christen in die Moschee kommen". Ebenso nehme sie an Veranstaltungen anderer Religionsgemeinschaften teil. Harfenistin Veronika Miller-Wabra (Neunburg vorm Wald) begleitete den Vortragsabend musikalisch.