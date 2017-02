Vermischtes Schwandorf

Suchterkrankungen können zum Teufelskreis werden. Nicht nur für den Abhängigen selbst, auch für die Angehörigen. Die Fachambulanz für Suchtprobleme der Caritas bietet beiden Gruppen Hilfe.

Zwei Drittel Männer

Viele haben Traumata

Stationär oder ambulant

Kontakt Die Mitarbeiter der Fachambulanz für Suchtprobleme in der Ettmannsdorfer Straße 2-4 stehen von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr für Beratungsgespräche zur Verfügung. Telefonisch ist die Ambulanz unter 09431/9 98 06 80 zu erreichen, per Mail an beratung@ suchtambulanz-schwandorf.de



644 Ratsuchende haben sich im vergangenen Jahr an das Team um Ambulanz-Leiter Peter Häusler gewandt. 43 von ihnen waren Angehörige von Menschen mit Suchtproblemen (siehe Grafik). "Viele wissen nicht, dass Sie sich an uns wenden können," sagt Marion Santl. Dabei haben auch die Angehörigen professionelle Hilfe nötig, erläuterte die Diplom-Psychologin bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Mittwoch in der Ambulanz. Oft plage die Angehörigen die Frage, ob sie alles getan hätten, dem Abhängigen zu helfen. Dem Suchtkranken auf der einen Seite die Wertschätzung als Mensch zukommen zu lassen, andererseits aber klar zu machen, dass man als Angehöriger die Sucht ablehnt - das ist nicht einfach, und will gelernt sein. Die Profis von der Suchtambulanz helfen dabei, in Gesprächen. Natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, unverbindlich und für Ratsuchende kostenlos. Auf Wunsch auch anonym."Die Zahlen haben sich praktisch nicht verändert," erläuterte Peter Häusler mit Blick auf die Statistik. 644 Klienten sind 8 mehr als 2015. Auch die Altersverteilung (siehe Grafik) blieb gleich. Und auch, dass fast zwei Drittel (423) der Ratsuchenden Männer sind. Gut 3800 Stunden an Gesprächen führten die Mitarbeiter der Ambulanz mit Ratsuchenden. Relativ selten bleibt es bei einem Kontakt. Wenn die Klienten wiederkommen, ist schon einiges gewonnen. Die meisten, die sich an die Ambulanz wenden, haben ein Alkoholproblem. Ob es sich noch um Missbrauch oder schon um eine Abhängigkeit handelt, kann der Betroffene in Gesprächen und Gruppensitzungen mit den Profis für sich selbst erarbeiten. Das gilt auch für diejenigen, die von den Gerichten zur Ambulanz geschickt werden, weil der Verdacht einer Abhängigkeit besteht.Ohne diese Einsicht ist es schwer, gegen eine Abhängigkeit anzukommen und den Weg in ein Leben ohne Suchtmittel zu finden - das gilt genauso für die Menschen, die abhängig von illegalen Drogen sind. Vor allem Crystal und THC (der Wirkstoff in Haschisch und Marihuana) sind ein Thema, aber auch Heroin und Kokain.Dazu kommen Spielsucht und Essstörungen wie Magersucht, die ebenfalls zu den Abhängigkeitserkrankungen zählen. Und natürlich "legal Highs" - als "Kräutermischung" oder "Badesalz" angebotene Rauschmittel, von denen niemand genau weiß, was drin ist. Die Haupt-Einstiegsdroge werde oft vergessen, sagt Santl: Tabak, also das Rauchen. Aus ihrer Arbeit weiß die Psychologin, dass viele Suchtkranke an einem Trauma leiden. Sei es sexueller Missbrauch oder körperliche Misshandlung, beides nicht nur in der Kindheit. Sie schätzt, dass 60 Prozent der Alkohol- und 80 Prozent der Abhängigen von illegalen Drogen mit einer solchen Geschichte kämpfen. Dies zu erkennen, kann der Anfang des Weges sein, der aus dem Teufelskreis der Sucht führt.Rund 50 Prozent Erfolgsquote macht Häusler für die Ambulanz geltend. Wobei der Begriff "Erfolg" hier schwer zu definieren ist. Rückfälle können Teil der Erkrankung sein, wichtig ist, dass der Ratsuchende danach wieder kommt und vielleicht einen weiteren Versuch startet, von der Sucht loszukommen.Am Anfang einer Therapie steht in der Regel eine Entgiftung. "Am besten in einer Spezialklinik", rät Marion Santl. Eine stationäre Therapie in einer Fachklinik wie in Regensburg oder Wöllershof sollte folgen. Aber auch ambulante Therapien sind möglich, sie werden auch von der Fachambulanz angeboten. Die Kosten trägt in der Regel die Rentenversicherung. Auch bei den Formalitäten und dabei, einen Platz zu bekommen, hilft die Fachambulanz. Daneben gibt es Nachsorgegruppen, auch einen Kurs zur Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung zur Wiedererlangung des Führerscheins. Die Ambulanz stellt auch den Kontakt zu Selbsthilfegruppen wie etwa beim Kreuzbund her.