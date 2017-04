Vermischtes Schwandorf

Eine neunjährige Schwandorferin fand beim Osterurlaub in Ostdeutschland auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Metallteil, welches sie als Andenken - nach eigenen Angaben an die Oma - mit nach Hause nahm. Die Eltern waren aufgrund der Auskunft eines dortigen Bekannten der Meinung, das Teil sei ungefährlich.

Diese Auffassung stellte sich später als nicht zutreffend heraus. In Schwandorf angekommen, wurde zunächst ein Hausmeister auf das Objekt aufmerksam. Er behielt es sicherheitshalber ein und verständigte die Polizeiinspektion. Die Ordnungshüter identifizierten das Corpus Delicti als Teil eines Geschosses, weshalb der für solche Fälle zuständige Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert wurde. Die Expertentruppe rückte umgehend an und entsorgte fachgerecht den - wie sich rasch herausstellen sollte - überhaupt nicht ungefährlichen Schrott.Bei dem Teil handelte es sich um die Kartusche eines Kleingeschützgeschosses aus dem Zweiten Weltkrieg, welches noch einen Teilzünder enthielt. Bei nicht fachgerechter Handhabung hätte es sogar zu einer Explosion und, damit verbunden, zu tödlichen Verletzungen bei umstehenden Personen kommen können. Die zunächst uneinsichtigen Eltern wurden von den Polizeibeamten auf die Gefahr hingewiesen. Außerdem wurde die in Ostdeutschland für einen Bekannten der Familie zuständige Polizeidienststelle informiert, weil der Mann nämlich das gleiche Munitionsteil mit zu sich nach Hause genommen hatte.