Vermischtes Schwandorf

09.05.2017

6

0 09.05.2017

Singen und tanzen zur Ehre Gottes: Der Chor der Nairobi Chapel-Lavington riss die Zuhörer beim Konzert in der Erlöserkirche mit.

Bei ihrem Auftritt in der Erlöserkirche am Donnerstag, trugen die afrikanischen Sänger und Sängerinnen der Nairobi Chapel-Lavington ihren Glauben an Gott mit Liedern und Emotionen vor. Veranstalter war die Mennonitengemeinde der Evangelischen Freikirche. Der Chor einer modernen Kirche in Nairobi besuchte, zusammen mit Pastorin Judy Giruchu, mit seinem Afro Workship-Stil mehrere Kirchengemeinden in Bayern.Vor fünf Jahren verbrachte Pastorin Judy Giruchu ein halbes Jahr in Schwandorf, wo sie ein Praktikum in der Mennonitengemeinde machte. Nun besuchte die junge Pastorin mit elf Mitgliedern ihrer kenianischen Gemeinde-Band ihre bayrischen Freunde wieder. Von einer Stadtführung durch Schwandorf waren die Gäste aus Kenia beeindruckt und rundherum begeistert. Die Musikgruppe versteht sich als "Music Mission Projekt", denn sie will auch über Kenias Grenzen hinaus für Gott singen. Die Freude am Singen sprang sehr schnell auf die Zuhörer über. Sie tanzten und sangen mit, als die schwungvollen Lieder mit leidenschaftlichem Bekenntnis zum Glauben vorgetragen wurden.Das Konzert ist auch ein Zeichen der ökumenischen Verbundenheit der Evangelischen Kirche und der Mennonitengemeinde. Der evangelische Gospelchor "Haevenbound" sang am Wochenende zuvor auf dem deutschen mennonitischen Gemeindetag in Regensburg."Ich freue mich über diesen musikalischen Austausch" sagte Paul Warkentin, Pastor der Mennonitengemeinde, der den Abend mit einem afrikanischen Segen für die Zuhörer beendete. Der Eintritt war frei. Spenden für eine Volksschule in Nairobi wurden erbeten.