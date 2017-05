Konzept für den Nahverkehr

Vermischtes Schwandorf

Beim öffentlichen Personennahverkehr gibt es vor allem in ländlichen Gebieten Defizite. Ein Mobilitätskonzept soll zutage fördern, wo konkret Bedarf besteht und welche Verbesserungen möglich wären. Dafür werden alle Landkreisbürger mit ins Boot geholt.

Mobilität verbessern

Fünf Bürgerforen

Fragebogen für die Bürger Ab 20. Juni werden sämtliche Landkreisbürger einen Fragebogen zur Mobilität im Landkreis in ihrem Briefkasten haben. Dr. Huber appellierte bei der Vorstellung des Konzeptes an die Bewohner des Kreises, sich zahlreich an der Erhebung zu beteiligen - unabhängig davon, ob sie auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind oder nicht. "Es geht um die Verbesserung der Mobilität im gesamten Landkreis", betonte Huber. Je mehr Bürger sich an der Fragebogenaktion beteiligen, desto eher sei es möglich, Verbesserungen zu erreichen. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt nach seinen Worten nur wenige Minuten in Anspruch. Er kann im Anschluss frei zurückgesendet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen und sich so an der Aktion zu beteiligen. (tib)

Generell sieht Dr. Thomas Huber von der Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO) den Landkreis beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gut aufgestellt. Allerdings biete der klassische ÖPNV im ländlichen Raum auch Nachteile: Es lässt sich schlicht nicht der komplette Raum zu jeder Zeit erschließen. "Es müsste von Montag bis Sonntag im Viertelstundentakt ein Bus durch alle Richtungen fahren, um jeden Bedarf abzudecken", schilderte Huber bei einem Pressegespräch am Mittwoch im Landratsamt die Schwierigkeiten - vom ökologischen Aspekt ganz zu schweigen. Das sah auch Landrat Thomas Ebeling so: Er verwies ebenfalls auf das derzeitige nicht-homogene Angebot beim öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis. Nun gelte es, ein Konzept zu erstellen, mit dem die ländlichen Gebiete gestärkt werden könnten.Die Lösung liegt laut Huber in flexiblen Angebotsformen, die nach Bedarf angefordert werden können. Stichwort: Rufbus. Diese flexiblen Formen bieten zum Beispiel den Vorteil, dass eine größere zeitliche und räumliche Erschließung möglich wäre. Außerdem wäre ein derartiges Angebot kosteneffizient, umweltschonend und würde keine Zusatzkosten für die Fahrgäste verursachen. Das Rufbusmodell richtet sich am Bedarf. Das heißt: Per Internet oder Telefon müsste eine Fahrt spätestens 60 Minuten vorher angemeldet werden.Der Startschuss für das Mobilitätskonzept fiel am Mittwoch im Landratsamt, als Huber zusammen mit Kollegen von der mit dem Erstellen des Konzeptes beauftragten RBO Landrat Thomas Ebeling und Mitarbeiter der Regionalentwicklung über den Ablauf der Erhebungen und den zeitlichen Rahmen informierte. Generelles Ziel ist es, die Mobilität und Erreichbarkeit der Bevölkerung im Landkreis Schwandorf nachhaltig zu verbessern. Im Vordergrund stehen dabei nicht nur soziale Aspekte - wie die Möglichkeit für Menschen, auch ohne Auto am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Erstellung des Konzeptes spielen ökologische, wirtschaftliche und verkehrsplanerische Gesichtspunkte. Kurzum: "Es geht darum, den jetzigen ÖPNV zu stärken und zu ergänzen", betonte Huber beim Pressegespräch.Um dieses Vorhaben zu erreichen, gilt es in einem ersten Schritt, herauszufinden, wo genau der Schuh drückt und Bedarf besteht. Dazu stehen zunächst die Bestandsaufnahme und die Analyse des bestehenden Angebots auf der Agenda. Der Bedarf soll dann durch eine Fragebogenaktion für alle Landkreisbewohner (siehe grüner Kasten) und fünf Bürgerforen ermittelt werden.Dann geht es an die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes, das in genaue Empfehlungen mündet. "Am Ende haben wir konkrete Vorschläge, die die Mobilität der Bevölkerung maßgeblich verbessern können", legte Huber dar. Das soll im Januar 2018 soweit sein. Dann käme die Politik ins Spiel: Der Kreistag hätte darüber zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen umgesetzt werden.