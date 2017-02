Vermischtes Schwandorf

Mit 16 500 Mitgliedern in 91 Vereinen stellt der Landkreis Schwandorf hinter Regensburg den zweitgrößten Kreisverband für Gartenbau und Landespflege in Bayern. Vorsitzender Landrat Thomas Ebeling stellte den Vorsitzenden an drei Terminen das neue Programm vor.

(rhi) Alle drei Jahre schreibt das Kreisgartenamt einen Blumen- und Gartenwettbewerb aus und lässt die Haus- und Gartengestaltung bewerten. Bis 16. Juni können die Vereine Anwesen in ihren Ortschaften vorschlagen. Eine Jury wird sich die Gärten im Juli anschauen und bei der Schlussveranstaltung am 27. Oktober Bilanz ziehen. Auch einen Bezirksentscheid im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" wird es wieder geben. Vom 4. bis 7. Juli ist die Kommission zur Bewertung im Landkreis unterwegs. Bei der Abschlussveranstaltung am 21. Oktober werden die Medaillen vergeben.Zum 20. Mal bietet der Kreisverband am 25. Juni einen "Tag der offenen Gartentür" an. Die Gartenpflegervereinigung bringt sich mit einer Vier-Tages-Fahrt ins Salzburger Land (14. bis 17. September) und Veranstaltungen zum Jahresthema "Chili und Tomaten" ins Programm ein. "Runde" Jubiläen feiern heuer die Vereine in Stulln (60 Jahre), Premberg (50) und Högling (50). Die älteste Vereinigung im Landkreis hat ihren Sitz in Neunburg vorm Wald. Der dortige Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein feiert am 14. Oktober das 160-jährige Bestehen.Einen Schwerpunkt bildet die Jugendarbeit. Der Kreisverband unterstützt die Aktionen "Gärtnern mit Kindern" mit jeweils 100 Euro und gibt bei Neugründungen einen Zuschuss von 200 Euro für die Grundausstattung. Am 8. Juni ist ein Aktionstag für die Kinder im Erlebnispark "Wasser-Fisch-Natur" geplant. Zu einem "Kreativ-Seminar" sind die Jugendleiter am 25. März ins "Glashaus" in Winklarn eingeladen.Mit ins Jahresprogramm aufgenommen sind auch die Veranstaltungen im Freilandmuseum Neusath-Perschen und im Wild- und Freizeitpark Höllohe. Die Kreisfachberater Petra Schmid, Heidi Schmid und Wolfgang Großer halten Vorträge bei Vereinsveranstaltungen und stellen dabei die Blume des Jahres 2017, den Klatschmohn, vor.