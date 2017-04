Vermischtes Schwandorf

25.04.2017

Sich an die Wurzeln erinnern, um die Zukunft gestalten zu können. Für Kreisvorsitzende Ulrike Roidl ist die Arbeiterwohlfahrt bis heute ein "Sprachrohr für Bedürftige" geblieben. Bei der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Schwandorf in der Gaststätte "Drei Linden" warf sie aber auch einen Blick nach vorne.

Krippe neu gestalten

Dank an Zimmermann

Die AWO sei aus der Arbeiterschaft hervorgegangen und deshalb sozial ausgerichtet. Mit dieser Prägung versuche der Verband, politisch Einfluss zu nehmen, so Ulrike Roidl. Der Arbeiterwohlfahrt habe sich auch als Träger sozialer Einrichtungen einen Namen gemacht. Gerade in Schwandorf. Gemeinsam mit der Eltern-Kind-Initiative sei der AWO-Kreisverband für zwei Kinderkrippen zuständig und betreibe den Hort an der Lindenschule, der wegen der Sanierungsmaßnahmen vorübergehend in das Piusheim umziehen müsse. Dazu biete die AWO eine Schuldnerberatung an und gehöre zu den Trägern der "Schwandorfer Tafel", betonte die Kreisvorsitzende.Ulrike Roidl will für die Einrichtungen Alleinstellungsmerkmale schaffen, "die sich von den Angeboten der Mitbewerber abheben". Die Krippe "Stadtzwerge" biete eine integrative Gruppe an und habe inzwischen drei Kinder mit Handicap aufgenommen. Für die Einrichtung an der Naab laufen Überlegungen, sie als "bewegte Krippe" auszubauen und dort die Koordination der Kinder stärker zu fördern. EKI-Vorstandsmitglieder haben sich bereits Anregungen in anderen Häusern geholt. Um für die 50 Mitarbeiter auch finanzielle Anreize zu schaffen, habe der AWO-Kreisverband die Bezüge angehoben, so Roidl. Nachholbedarf sieht die Kreisvorsitzende in der Öffentlichkeitsarbeit. Deshalb will sich die Arbeiterwohlfahrt am Bürgerfest beteiligen und dort auf sich und ihre Arbeit aufmerksam machen.Ortsvorsitzende Elisabeth Beer-Klatt kündigte die Vater-Muttertags-Feier am 2. Mai im Gasthaus "Drei Linden" an. Der Ortsverband zählt 134 Mitglieder. Die monatlichen Treffen des Altenclubs werde in Zukunft der Verein übernehmen. Die Vorsitzende dankte der bisherigen Altenclub-Leiterin Christa Fleischmann für die langjährige Tätigkeit und den Sammlern für den Einsatz.Die Gymnastikgruppe habe sich als fester Bestandteil im Ortsverein etabliert. Ebenso wie die "Bescherung" bedürftiger Mitbürger an den Weihnachtstagen.