Vermischtes Schwandorf

14.09.2016

27 Lehramtsanwärter legten am Montag den Amtseid ab und begannen mit der zweiten Phase ihres Vorbereitungsdienstes. 13 Grund-, zehn Mittelschul-, drei Fachlehrer- und ein Förderlehrer-Anwärter bereiten sich zwei Jahre lang auf die Anstellungsprüfung vor. Rechtlicher Leiter, Landrat Thomas Ebeling, und fachlicher Leiter, Schulamtsdirektor Georg Kick, wünschten ihnen dabei viel Erfolg.

Folgende Junglehrer traten am Dienstag ihren Grundschuldienst an: Katharina Beer (Wohnort Regensburg, Lindenschule Schwandorf), Theresa Decker (Schönsee, Grundschule Oberviechtach), Peter Grosser (Schwarzenfeld, Grundschule Ettmannsdorf), Michael Kiesl (Teunz, Grundschule Altendorf), Daniela Meindl (Schwandorf, Grundschule Fronberg), Julia Muck (Teublitz, Grundschule Guteneck), Pia Müller (Regensburg, Gerhardingerschule Schwandorf), Melanie Schießl (Nabburg, Grundschule Niedermurach), Peggy Preiß (Thanstein, Grundschule Niedermurach), Anna Lena Pritzl (Regensburg, Grundschule Fischbach), Susanne Schmid (Oberviechtach, Grundschule Schönsee), Marlene Stangl (Irchenrieth, Grundschule Maxhütte-Haidhof), Josef Vögl (Regensburg, Grundschule Fronberg).Den Dienst an einer Mittelschule nahmen auf: Verena Beck (Regensburg, Mittelschule Burglengenfeld), Lena Färber (Schmidmühlen, Mittelschule Teublitz), Jonathan Farnbacher (Neuendettelsau, Mittelschule Dachelhofen), Stefanie Fischer (Regensburg, Mittelschule Maxhütte-Haidhof), Marcel Güds (Straubing, Mittelschule Nittenau), Franziska Karg-Röckl (Maxhütte-Haidhof, Mittelschule Teublitz), Ulla Moschek (Breitenberg, Mittelschule Oberviechtach), Martin Paulus (Königstein, Mittelschule Oberviechtach), Ludwig Weig (Kallmünz, Mittelschule Neunburg), Viktoria Ziechaus (Teublitz, Mittelschule Kreuzberg Schwandorf). Den Vorbereitungsdienst als Fachlehrer treten an: Stephanie Killermann (Rötz, Mittelschule Oberviechtach), Kristian Amann (Wernberg-Köblitz, Mittelschule Schmidgaden), Sebastian Wilhelm (Wölsendorf, Mittelschule Schwarzenfeld). Das erste Dienstjahr beginnt auch für Förderlehrer-Anwärterin Anna-Lena Segerer (Amberg, Grundschule Schwandorf-Kreuzberg).